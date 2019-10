Verpuffung in Werdohler Stadtklinik: Sauerstoff-Patient zündet Zigarette an - schwerste Verletzungen

Mann muss reanimiert werden

Werdohl - Ein Sauerstoff-Patient der Werdohler Stadtklinik zündete sich am Montagabend in seinem Zimmer eine Zigarette an. Durch den Kontakt von Glut und reinem Sauerstoff kam es zu einer Verpuffung. Der 68-jährige Werdohler erlitt schwerste Verletzungen und musste reanimiert werden.