Vermisste Madeleine: Polizei verfolgt neue Spur

Die 33-jährige Madeleine Griehl, die seit dem 7. Januar vermisst wird, und von der Polizei zuletzt im Märkischen Kreis gesucht wurde, hält sich möglicherweise im Raum Siegen auf.

Das hat Polizei-Pressesprecher Christoph Hüls auf Anfrage der Redaktion berichtet. „Die Kollegen in Siegen sind unterrichtet. Natürlich verfolgen wir diese Spur“, sagte Hüls.

Madeleine Griehl wohnt in Nordhessen, hielt sich nach Polizei-Angaben zum Zeitpunkt ihres Verschwindens aber bei ihrer Mutter in Werdohl auf. Nachdem unsere Redaktion über die Vermisste berichtetet hatte, war die 33-Jährige auch im sozialen Netzwerk Facebook ein Thema. Dort erklärte eine Frau, sie habe Madeleine Griehl am 10. Januar bei der VDM-Fußgängerbrücke gesehen – und die Polizei informiert, da Griehl einen ängstlichen Eindruck gemacht habe.

Wahrscheinlich mehrfach gesehen worden

Dass ein Streifenwagen die Vermisste zu diesem Zeitpunkt dort angetroffen hatte, konnte Hüls nicht konkret bestätigen. „Aber sie ist wahrscheinlich doch noch mehrfach gesehen worden“, so der Polizei-Pressesprecher. Hinweise nimmt weiterhin jede Polizei-Dienststelle oder der Notruf 110 entgegen.

Quelle: wa.de