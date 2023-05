Suche erfolgreich: Vermisster 12-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Von: Sven Schneider

In Hemer suchte die Polizei am Freitag nach einem 12-Jährigen. Der Junge kehrte nicht nach Hause zurück, nachdem er bei einem Freund übernachten wollte. Er konnte wohlbehalten gefunden werden.

Update vom 19. Mai, 18.02 Uhr: Die Suche nach dem 12-Jährigen aus Hemer war erfolgreich. Laut Polizei wurde der Junge wohlbehalten gefunden. Die Beamten bedanken sich bei allen Hinweisgebern.

[Erstmeldung] Hemer - In Nordrhein-Westfalen wird derzeit ein 12-Jähriger vermisst. Der Junge aus Hemer im Norden des Sauerlands war am Mittwoch, 17. Mai 2023, nicht von der Schule aus Iserlohn nach Hause gekommen. Seitdem fehlt vom 12-Jährigen jede Spur.

Suche nach vermisstem 12-Jährigen: Junge wollte bei „Kumpel“ übernachten

Noch am Mittwoch hatte sich der Vermisste bei seinem Vater gemeldet, schildert die Polizei. Er würde bei seinem Kumpel übernachten, habe der 12-Jährige aus Hemer telefonisch mitgeteilt. Seitdem jedoch herrscht Funkstille. Seit Freitagmittag sucht die Polizei im Märkischen Kreis nach dem Jungen und teilt öffentlich ein Bild sowie eine Vermisstenbeschreibung.

Hinweise nimmt die Polizei im Märkischen Kreis direkt unter dem Polizeinotruf 110 entgegen.

Immer wieder kommt es zu Vermisstenfällen in NRW. In den meiste Fällen können diese innerhalb kurzer Zeit aufgeklärt werden. So tauchte im Mai eine Jugendliche aus dem Kreis Unna wohlbehalten auf. Im April wurde eine Soesterin vermisst. Auch sie konnte aufgefunden werden.