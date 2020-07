Junge (12) aus MK vermisst: Polizei sucht mit Mantrailer-Hund

Ein Junge (12) aus Iserlohn-Letmathe wird seit heute Morgen vermisst. Er wartete vor einer Bank, während sein Vater Geld holte. Als der zurückkam, war sein Sohn verschwunden. Wer kann helfen

Ein Junge (12) aus Iserlohn-Letmathe wird vermisst.

Er wurde zuletzt in Hagen-Hohenlimburg gesehen.

Die Polizei sucht mit Mantrailer-Hund.

Iserlohn/Hagen - Seit Samstagvormittag (4. Juli) wird ein 12-jähriger Junge aus Iserlohn-Letmathe vermisst.

Er wurde zuletzt am Vormittag gegen 10 Uhr an der Freiheitsstraße in Hagen-Hohenlimburg gesehen. Nach Angaben der Polizei im Märkischen Kreis war er dort, um mit seinem Vater einen Friseur aufzusuchen.

Junge (12) aus Iserlohn vermisst: Polizei sucht mit Mantrailer-Hund

Der Vater ging nur kurz in ein dort ansässiges Geldinstitut, während der Junge am Parkplatz blieb. Als der Vater kurze Zeit später am Auto ankam, war sein Sohn weg. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Mantrailer-Hund nach dem 12-Jährigen.

Der konnte die Spur bis zur Bushaltestelle Mühlenbergstraße nachverfolgen. Von hier gehen die Buslinien 534 und 538 in Richtung Boele und Obernahmer.

Da sich hier die Spur verliert, fragt die Polizei: Wer hat am Samstagmorgen um kurz nach 10 Uhr einen "schwarz" gekleideten Jungen an der dortigen Haltestelle gesehen hat. P ersonenbeschreibung: Schlanker Junge, dunkler Teint, schwarzer Pullover, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen nimmt jede Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 entgegen

Rettungsdrama im Steinbruch: Eine Frau (19) rutschte an den Kalkwerken in Hagen-Hohenlimburg aus und fast 15 Meter in die Tiefe. Sie blieb in einer Felsspalte stecken.

Quelle: wa.de