Verkäuferin preist Rüden als "gesund und glücklich" an - Schalksmühler erlebt böse Überraschung

Schalksmühle - Ein Schalksmühler fühlt sich tierisch betrogen, nachdem er im Oberbergischen Kreis einen Hund gekauft hat. Die Verkäuferin pries den Rüden als "gesund und glücklich" an - doch offenbar war das ganz und gar nicht der Fall.

Der Schalksmühler war am Sonntag extra zu der Verkäuferin gefahren, um dort einen Rüden zu kaufen, so die Polizei. Die Frau habe ihm erzählt, dass der Hund drei bis vier Jahre alt und "gesund und glücklich" sei. Sie sei noch zwei Tage zuvor beim Tierarzt gewesen. Die Papiere habe sie allerdings verloren. Dem Mann gefiel das Tier, also legte er das Geld auf den Tisch und nahm den Hund mit.

Aber der Schalksmühler wollte auf Nummer sicher gehen und brachte seinen neuen Vierbeiner zum Tierarzt nach Halver.

Vernichtendes Urteil der Veterinärin

Das Urteil der Veterinärin war nach seinen Aussagen vernichtend: Der Hund sei bereits 14 bis 15 Jahre alt. Er habe überall im Körper Tumore, sei also todkrank, sein Zustand verwahrlost. Sie gehe davon aus, dass der Hund in den nächsten Tagen eingeschläfert werden müsse. Die Tierärztin brachte den Hund nach Aussagen des Käufers beim Tierschutzverein unter, fasst die Polizei das weitere Geschehen zusammen.

Die Polizei nahm nun eine Anzeige wegen Betruges auf und schrieb außerdem eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen die Verkäuferin.

Diese Hinweise gibt die Polizei zum Kauf von Tieren:

Seriöse Züchter verkaufen nur Tiere mit den entsprechenden Nachweisen über Herkunft, medizinische Behandlungen und Impfungen.

Eine Alternative wäre ein Besuch im heimischen Tierheim. Die Helfer der Tierschutzvereine können den Charakter eines Hundes beurteilen und entsprechende Empfehlungen geben. Sie wollen kein Geschäft machen, sondern haben das Wohl des Tieres im Blick.

Beim Kauf von Privat ist es zumindest hilfreich, einen Bekannten mit Erfahrung mitzunehmen. - eB

