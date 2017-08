Verfolgungsjagd mit bis zu 120 km/h durch Menden: Zwei Festnahmen

Am frühen Donnerstagmorgen / Keine "Fleppe", aber Drogen dabei

Menden - Eine kurze, filmreife Verfolgungsjagd mit bis zu 120 km/h haben sich am frühen Freitagmorgen mitten in der Innenstadt von Menden Polizeibeamte mit einem 28-jährigen Arnsberger und einer 31-jährigen Iserlohnerin geliefert. Am Ende wurden der Fahrer, der keinen Führerschein besitzt, und die Beifahrerin festgenommen, Betäubungsmittel gefunden und das Auto sichergestellt.