Unter Alkohol und Drogen: Iserlohner (38) fährt sich alle Reifen platt

In einem Kreisverkehr in Holzwickede / Führerschein sichergestellt

Holzwickede - Ein 38-jähriger Mann aus Iserlohn hat in der Nacht von Donnerstag auf Karfreitag wegen einer riskanten Alkohol- und Drogenfahrt seinen Führerschein abgeben müssen. Er war mit seinem Auto derart rabiat über einen Kreisverkehr in Holzwickede "gesemmelt", wie es wörtlich im Bericht der Kreispolizeibehörde Unna heißt, dass er sich an sämtlichen vier Reifen Platten eingehandelt hatte. Verletzt wurde zum Glück niemand.