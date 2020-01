Unglaubliche Entdeckung: Polizei findet Überreste von Totem im Ehebett der Nichte

Lüdenscheid - Eine unglaubliche Entdeckung machten Beamte der Polizei Lüdenscheid bei einer Hausdurchsuchung in Lüdenscheid. Im Schlafzimmer fanden sie die seit Monaten vermissten sterblichen Überreste eines Mannes.

Kurz nach Beerdigung stellten Verwandte fest, dass das Grab leer war

Die Urne war ausgegraben worden und verschwunden

Jetzt tauchten die sterblichen Überreste wieder auf - im Schlafzimmer der Nichte

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilte, ereignete sich die Störung der Totenruhe bereits im Sommer. Damals war ein Mann aus Lüdenscheid gestorben. Seine sterblichen Überreste wurden eingeäschert und in einer Urne auf einem Friedhof in der Bergstadt beigesetzt.

Polizei Lüdenscheid ermittelt nach Störung der Totenruhe

Kurze Zeit später stellten Verwandte fest, dass die Urne wieder ausgegraben worden war. Eine Steinplatte auf dem Grab war beschädigt, nur deshalb schauten die Familienangehörigen unter der Platte nach. Die Urne war aus rund 50 Zentimeter Tiefe ans Tageslicht befördert worden.

Verdacht fiel rasch auf die Nichte, die sehr ihrem "Lieblingsonkel" hing

Der Verdacht fiel rasch auf die 21-jährige Nichte des Verstorbenen und ihren Lebensgefährten. Die junge Frau hing demnach sehr an ihrem "Lieblingsonkel".

Da das Paar aber zunächst abstritt, etwas mit dem Verschwinden der Urne zu tun zu haben, erwirkten die Ermittler ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Verdächtigen beim Amtsgericht. Die Durchsuchung fand am Montag (30. Dezember) statt. Und tatsächlich entdeckten die Beamten die Urne - im Schlafzimmer der Nichte.

+ Die Urne war im Sommer ausgegraben worden. (Symbolbild) © picture alliance/dpa Sie stand nach Angaben der Polizei am Ehebett des Paares. Das blaue Gefäß wurde sichergestellt. Verwandte identifizierten es später auf dem Polizeirevier als Urne des Verstorbenen. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe. Selbst erfahrene Ermittler sagen, so etwas Skurriles hätten sie noch nie erlebt.

Polizei Lüdenscheid behält neuen Bestattungsort für sich - nicht ohne Grund

Ein Polizeibeamter brachte den Behälter schließlich am Freitag wieder auf den Friedhof. Wo die Urne bestattet wird, will die Polizei aber nicht verraten. "Es will niemand riskieren, dass die Nichte die Urne wieder ausgräbt. Zuzutrauen ist es ihr", sagte Polizeisprecher Christof Hüls.

Quelle: wa.de