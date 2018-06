Horror-Unfall von Altena: Ein Unfallopfer schwebt weiter in Lebensgefahr

Polizei: Tragischer Unfall - aber kein Terrorakt!

+ © Bonnekoh Drei Rettungshubschrauber forderten die Hilfskräfte am Freitag, 8. Juni, an. Sie folgen nach Lünen, Duisburg und Lüdenscheid. © Bonnekoh

Altena - "Tragischer Verkehrsunfall, nicht Terrorakt": Deutlich widersprach Polizeisprecher Dietmar Boronowski am Montag Mutmaßungen, der schlimme Unfall am Freitag in Altena habe einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Was dazu „bisher in den sogenannten sozialen Medien kursiert, ist schlicht falsch“, so Boronowski.