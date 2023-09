Tödlicher Unfall in Hagen: 22-Jähriger aus Lüdenscheid stirbt bei Zusammenstoß

Von: Torben Niecke

Bei einem Unfall in Hagen kam ein 22-Jähriger aus Lüdenscheid ums Leben. © Alex Talash

Ein Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen kostete einen jungen Mann aus Lüdenscheid das Leben. Ein weiterer musste per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik eingeliefert werden.

Hagen - Bei einem Verkehrsunfall in Hagen (NRW) kam am Dienstagnachmittag (12. September) ein 22-jähriger Mann aus Lüdenscheid ums Leben. Drei weitere Personen mussten schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden.

22-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß: Drei weitere schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei war der Lüdenscheider gegen 16.50 Uhr auf der Volmestraße in Richtung Lüdenscheid unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß sein 18-jähriger Bruder. Aus noch ungeklärten Gründen kam er von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleintransporter aus Dortmund.

Der 22-Jährige erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei Hagen mitteilte. Sein Bruder musste nach der einer ersten Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Spezialklinik geflogen werden. Auch die Insassen des Transporters, ein Ehepaar aus Dortmund, wurden schwer verletzt. Sie wurden nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus geliefert.

VU-Aufnahme -Team aus Bochum vor Ort

Ein Verkehrsunfall-Aufnahme-Team aus Bochum hat den Unfall aufgenommen. Für die Aufnahme blieb die Straße komplett gesperrt.

Starkregen hat ebenfalls am Dienstagmittag für eine Überflutung der A2 gesorgt. Bei einem Unfall wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. Die Autobahn blieb gesperrt.