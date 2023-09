Motorradfahrer stürzt auf der Autobahn: 45-Jähriger stirbt bei Unfall

Von: Daniel Schinzig

Bei einem schweren Unfall auf der A46 bei Hagen verlor ein Motorradfahrer sein Leben. Der 45-Jährige kam mit der Leitplanke in Berührung und stürzte.

Hagen - Auf der A46 in Höhe der Anschlussstelle Hagen-Hohenlimburg in NRW kam es am Samstag, 2. September, zu einem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer stürzte auf der Autobahn. Er zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei fuhr der 45-jährige Mann aus Werdohl gegen 13.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der A46 Richtung Hagen. Auf dem linken Fahrstreifen kam er mit der Leitplanke in Berührung, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Der 45-Jährige verstarb noch am Unfallort. Die Autobahn war ab der Anschlussstelle Hagen-Elsey bis etwa 19.45 Uhr gesperrt.

