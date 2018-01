A1: Lüdenscheider bei Lkw-Unfall verletzt

Langer Stau in Fahrtrichtung Münster

In Fahrtrichtung Kamener Kreuz war die A1 wegen eines Lkw-Unfalls bis 16 Uhr komplett gesperrt (Symbolbild).

[Update 21.23 Uhr] Unna/Kamen - Schwerer Lkw-Unfall am Montagnachmittag auf der A1 in Fahrtrichtung Münster! Ein Auffahrunfall hatte eine Kettenreaktion an Unfällen ausgelöst, vier Personen wurden verletzt.