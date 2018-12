Mann verliert Kontrolle über sein Auto und kracht in Rodungsbagger

Schwerer Unfall in Rummenohl: Ein Mann (28) verlor die Kontrolle über sein Auto und raste in einen Rodungsbagger.

[Update, 21.51 Uhr] Hagen/Schalksmühle - Schwerer Unfall in Hagen-Rummenohl: Ein Mann (28) verlor die Kontrolle über sein Auto und raste in einen Rodungsbagger. Er kämpfte zwischenzeitlich um sein Leben.

Der 28-Jährige aus Hagen war am Donnerstag auf der regennassen Heedfelder Straße von der Spormecke (Schalksmühle) in Richtung Rummenohl unterwegs, als er gegen 17.40 Uhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei Hagen die Kontrolle über seinen Opel Corsa verlor und in Höhe Lindenteich gegen einen Rodungsbagger krachte, der am Straßenrand abgestellt war.

Das Fahrzeug wickelte sich regelrecht um den Baggerarm - der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten ihn mit schwerem Gerät. Der Mann wurde in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand war kritisch, die Polizei sprach von lebensgefährlichen Verletzungen. Am späten Abend gab es jedoch Entwarnung: Er sei nicht mehr in Gefahr, sagte eine Polizeisprecherin.

Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor, ist Gegenstand von Ermittlungen.

Die Heedfelder Straße war während der Rettungsarbeiten in beide Richtungen für etwa zwei Stunden komplett gesperrt. Die Straße hatte erst in diesem Jahr eine neue Deckschicht erhalten.

Quelle: wa.de