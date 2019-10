Unfall auf der A45 - Kilometerlanger Stau zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd

[Update, 20.56 Uhr] Auf der A45 bei Hagen-Süd hat es am Mittwochabend einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Nach ersten Informationen wurde niemand schwer verletzt. Es kam aber zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn, die manchen Fußballfan auf dem Weg ins Stadion noch ins Schwitzen gebracht haben könnten.

Hagen/Lüdenscheid - Auf der A45 hat es in Fahrtrichtung Dortmund bei Hagen-Süd einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Nach Angaben der Polizei waren vier Autos in den Crash in einem Baustellenbereich verwickelt.

Offenbar befanden sich die Autofahrer in einer "Stop-and-go"- Situation im stockenden Verkehr. Ein Autofahrer musste bremsen - was eine Kettenreaktion an Auffahrunfällen auslöste. Insgesamt fuhren drei Autofahrer jeweils ihrem Vordermann auf, hieß es seitens der Polizei.

Eine Person wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt

Erste Informationen konnten bestätigt werden: Es ist niemand schwer verletzt worden. Eine Person sei vor Ort behandelt worden, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Auswirkungen auf den Verkehr waren allerdings groß - der Stau hinter der Unfallstelle reichte zwischenzeitlich fast bis Lüdenscheid-Nord zurück. Autofahrer mussten mit einem Zeitverzug von bis zu einer Stunde rechnen. Die Bergungsarbeiten dauerten bis nach 20.30 Uhr an.

Zeitverzug möglicherweise bitter für Fußballfans

Laut Polizei war es zunächst schwer abzuschätzen, wie lange die Bergungsarbeiten dauern. Bitter könnte der Zeitverzug für den einen oder anderen Fußballfan gewesen sein, der in Dortmund ab 20.45 Uhr die Partie BVB - Mönchengladbach sehen wollte und sich auf dem Weg zum Stadion im Stau befand.

Am Nachmittag hatten bereits zwei spektakuläre Unfälle in NRW für Aufsehen gesorgt.Im Oberbergischen Kreis prallte eine Krankenwagen gegen einen Baum. Ein Patient, der darin transportiert wurde, starb.

Im Kreis Düren knallte ein Auto gegen einen Baum und wurde in zwei Teile gerissen. Der 46-jährige Fahrer starb.

Quelle: wa.de