Schwerer Unfall im MK: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber ausgeflogen

Iserlohn - Verhängnisvoll endete der Abbiegevorgang einer Autofahrerin in Iserlohn: Ein Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Am Dienstag (24. November) gegen 13.30 Uhr fuhr eine 84-Jährige auf der Friedrichstraße in Iserlohn und wollte in die Brändströmstraße abbiegen. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei MK den entgegenkommenden 65 Jahre alten Motorradfahrer.

Im Einmündungsbereich der beiden Straßen kam es zur Kollision, der Biker stürzte. Zur Schwere und Art seiner erlittenen Verletzungen machte die Polizei MK bislang keine Angaben. Eine Folge des Unfalls waren Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle.

Diese befindet sich in unmittelbarer Nähe der Kreispolizeibehörde. Sowohl das Motorrad als auch der beteiligte VW Polo mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten stammen beide aus Iserlohn.

