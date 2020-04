Folgenschwerer Kontrollverlust: Gülle-Lkw kracht in Hauswand

Der Lkw krachte in eine Hauswand. Ob das Haus einsturzgefährdet ist, klärt nun ein Statiker.

Am Mittwochabend hat sich im Iserlohner Ortsteil Hennen ein spektakulärer Unfall ereignet: Gegen 20.45 Uhr verlor der Fahrer eines Gülle-Lastzuges die Kontrolle über sein Gefährt und krachte in eine Hauswand.

Iserlohn - Die gute Nachricht vorweg: Bei diesem Unfall wurde am Mittwochabend niemand verletzt! Einen gehörigen Schrecken dürften jedoch zumindest der Fahrer des Lkw aus dem Kreis Borken und die Bewohner eines Hauses an der Hennener Straße in Iserlohn-Hennen bekommen haben.

Gegen 20.45 Uhr durchfuhr der Fahrer des Gülle-Lkw einen Kreisverkehr. Nachdem er den Kreisel wieder verlassen hatte, verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Lkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit einem gehörigen Knall in die Wand eines Wohnhauses.

+ Die Straße wurde voll gesperrt. © Markus Klümper



Ein Nachbar hatte den Unfall bemerkt und die Rettungskräfte gerufen, die mit einem Großaufgebot angerückt waren, weil zunächst unklar war, ob der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt wurde. Dem war jedoch nicht so - im Gegenteil: Offenbar hatte der Mann gehöriges Glück, konnte sich nicht nur selbst befreien, sondern blieb ersten Erkenntnissen zufolge sogar unverletzt. Zur weiteren Untersuchung wurde er dennoch in ein Krankenhaus gebracht.

Auch die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Ob das Haus noch bewohnbar ist oder Einsturzgefahr droht, muss nun ein Statiker klären, der am Abend an der Unfallstelle erschien.

Das einzig Gute an der Situation: Das Gülle-Silo, das der Lkw transportierte, blieb intakt. Glück im Unglück.

Quelle: wa.de