Zu schnell auf glatter Straße: Fahranfängerin kracht mit Polo frontal in BMW - zwei Schwerverletzte

L173 zeitweise voll gesperrt

© Markus Klümper

Schwerer Unfall am Montagmorgen am Rand des Sauerlands: Eine 18-jährige Fahranfängerin geriet mit ihrem Auto auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und krachte frontal in einen entgegenkommenden BMW. Es gab zwei Verletzte.