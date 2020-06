Schwerer Unfall auf der L284 - Mann lebensbedrohlich verletzt

[Update 9.31 Uhr]Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße 284 in Halver hat ein Mann lebensbedrohliche Verletzungen erlitten.

Schwerer Unfall auf der L284 in der Nacht zum Dienstag.

Der 34-jährige Fahrer wird schwer verletzt.

Das Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Erdhügel.

Halver - Auf der Landesstraße 284 zwischen Halver und Wipperfürth war am späten Montagabend ein 34-jähriger Mann aus Kierspe in seinem Fahrzeug unterwegs. Mit seinem VW Golf fuhr er gegen 22 Uhr in Richtung Wipperfürth.

Kurz nach der Einmündung Hagebüchen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, er kollidierte mit einem Erdhügel. Das Fahrzeug wurde hochgeschleudert. Das teilt Dietmar Boronowski, Pressesprecher der Polizei im Märkischen Kreis, auf Nachfrage am Dienstagmorgen mit.

+ Auch die Feuerwehr war in der Nacht auf der L284 im Einsatz. © Klümper

Bei dem Unfall wurde der 34-Jährigelebensbedrohlich verletzt. Zunächst brachte der Rettungsdienst den Mann ins Klinikum Lüdenscheid, danach wurde er in eine Klinik in Dortmund verlegt.

Schwerer Unfall auf der L284: Ursache noch unklar

Die Ursache für den Unfall ist laut Boronowski noch unklar. Es handelt sich um einen Alleinunfall. Handy und Fahrzeug des Mannes wurden sichergestellt.

Mit im Einsatz war unter anderem auch der Löschzug Bommert der Freiwilligen Feuerwehr Halver. Während der Unfallaufnahme war die L284 gesperrt. Wenige Minuten nach den Kräften aus Bommert traf auch der Löschzug 1 Stadtmitte ein.

Die große Mannstärke bei dem Unfall war wichtig: "Wir suchen den Bereich um die Unfallstelle immer weiträumig ab", erklärt Einsatzleiter Detlef Enneper. "Es kann immer sein, dass Mitinsassen des Autos herausgeschleudert wurden oder sich von der Unfallstelle entfernt hätten." Deshalb wurde das Gebiet auch mit einer Wärmebildkamera akribisch abgesucht. Hinweise auf einen Beifahrer haben sich aber nicht ergeben.

Quelle: wa.de