Trümmerfeld am Flugplatz: Auto überschlägt sich - Suche nach Fahrer

Von: Daniel Schinzig

Schwerer Unfall in Meinerzhagen: Am Flugplatz überschlägt sich ein Mercedes mehrfach und hinterlässt ein Trümmerfeld. Der Fahrer ist verschwunden.

Meinerzhagen - In der Nacht zu Samstag (20. August) kam es in Meinerzhagen (NRW) zu einem heftigen Unfall am Flugplatz. Ein Mercedes hatte sich mit hoher Geschwindigkeit mehrfach überschlagen und lag komplett zerstört am Rand der Straße. Vom Fahrer fehlte jede Spur.

Trümmerfeld am Flugplatz: Auto überschlägt sich mehrfach

Wie die Feuerwehr Meinerzhagen mitteilt, glich die Einsatzstelle beim Eintreffen der Feuerwehrleute einem Trümmerfeld. Weitere Feuerwehrkräfte wurden zu der Unfallstelle gerufen, gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst startete eine große Suchaktion.

In Meinerzhagen gab es einen schweren Unfall am Flugplatz. © Feuerwehr Meinerzhagen

Nach rund 45 Minuten wurde eine männliche Person gefunden, die direkt vom Rettungsdienst behandelt wurde. Die Polizei musste den Verletzten mehrfach intensiv befragen, ehe er zugab, der Fahrer des Autos gewesen zu sein. Obwohl eine Untersuchung mit der Wärmebildkamera zuvor Hinweise auf zwei Fahrzeuginsassen gegeben hatte, stellte sich schließlich heraus, dass der Mann alleine in dem Mercedes saß.

Trümmerfeld am Flugplatz: Suche nach Fahrer

Die Trümmer des zerstörten Autos lagen auf einer Strecke von über 200 Metern verteilt. Ein Reinigungsunternehmen wurde angefordert, um die Straße wieder auf Vordermann zu bringen. Nach gut drei Stunden war der Einsatz beendet. Beteiligt war auch die Drohneneinheit der Feuerwehr Nachrodt-Wiblingwerde.

Der Mercedes überschlug sich mehrmals. Der Fahrer war zunächst nicht auffindbar © Feuerwehr Meinerzhagen

