Unfall in der Baustelle: A45 in Richtung Dortmund wieder freigegeben

[Update] Hagen - Auf der A45 hat es am Donnerstagmorgen im Berufsverkehr gekracht. Ersten Erkenntnissen zufolge sind ein Lkw und ein Auto in einer Baustelle miteinander kollidiert. Die Autobahn war in Richtung Dortmund voll gesperrt. Nun konnte sie wieder freigegeben werden.