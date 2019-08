Unfall an Bahnübergang Am Krumpaul: Zug schleift Auto 50 Meter weit mit - zwei Schwerverletzte

Hund überlebt den Crash nicht

Der Mercedes wurde vollkommen zerstört.

[Update, 21.29 Uhr] Balve - Am unbeschrankten Bahnübergang Am Krumpaul zwischen Balve und Garbeck hat es am frühen Mittwochabend einen schweren Unfall gegeben. Dort ist die Hönnetalbahn (RB 54) in ein Auto gekracht und hat dieses etwa 50 Meter weit mitgeschleift. Zwei Rettungshubschrauber landeten nahe der Unfallstelle - und brachten die schwer verletzten Insassen des Mercedes in Krankenhäuser.