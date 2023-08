Mann nach Auffahrunfall auf der A45 schwer verletzt

Von: Kai Osthoff

Der Fahrer des Kias konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fur auf einen Transporter auf. © Kai Osthoff

Bei einem Unfall auf der A45 nahe Meinerzhagen wurde ein Mann schwer verletzt. Er war einen ausscherenden Transporter aufgefahren.

Meinerzhagen - Bei einem Verkehrsunfall auf der A45 bei Meinerzhagen ist am Dienstagmorgen, 22. August, gegen 8.45 Uhr ein 35-jähriger Kia-Fahrer aus Drolshagen (NRW) nach ersten Angaben der Autobahnpolizei schwer verletzt worden.

Unfall auf der A45: Mann wird bei Unfall auf der Autobahn schwer verletzt

Er war mit seinem Pkw auf einen Ford Transit aufgefahren, an dessen Steuer eine 26-Jährige saß. Wie die Autobahnpolizei vor Ort auf Nachfrager unserer Redaktion erklärte, war die Fahrerin an der Anschlussstelle Meinerzhagen in Richtung Frankfurt aufgefahren und danach sofort auf die linke Fahrspur gewechselt. Dort kam der 35-Jährige mit seinem Kia, der eine Kollision nicht mehr verhindern konnte.

Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr Meinerzhagen war mit auf die Autobahn bestellt worden, da an dem Kia Betriebsstoffe ausliefen, die abgestreut werden mussten. Außerdem wurde vor Ort der Brandschutz sichergestellt. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

