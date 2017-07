Iserlohner Rettungswagen kollidiert in Hagen auf Einsatzfahrt mit Pkw

Unfälle am Bahnhof und am Landgericht / Enormer Sachschaden

[Update 18.46 Uhr] Hagen - Zwei Unfälle mit insgesamt sechs verletzten Personen hielten laut einer Pressemitteilung der Polizei am Samstagnachmittag die Rettungskräfte in Hagen auf Trab und führten zu Verkehrsbehinderungen. Am Nachmittag hatte sich zunächst ein Auto am Bahnhof überschlagen. Drei Fahrzeuge waren beteiligt, es gab vier Verletzte. Aus diesem Grund forderte die Feuerwehr aus Iserlohn einen zusätzlichen Rettungswagen an, der allerdings nie am Unfallort ankam, sondern ebenfalls in einen schweren Unfall verwickelt wurde und weitere Einsatzkräfte erforderte.