Grausiger Fund: Spaziergänger finden Leiche am Bachufer

In der Jeutmecke in Plettenberg

Unweit des Jeutmecke-Baches wurde am Montag gegen 14 Uhr eine Leiche gefunden.

[Update, 21.30 Uhr] Plettenberg - Einen grausigen Fund machten Spaziergänger am Montag gegen 14 Uhr unterhalb der Paul-Berge-Hütte in der Jeutmecke im sauerländischen Plettenberg. Am Ufer des dortigen Baches entdeckten sie eine Leiche.