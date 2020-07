Versuchtes Tötungsdelikt im MK: Junger Mann (20) schwebt in Lebensgefahr

Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt im Märkischen Kreis: Ein junger Mann wurde in Hemer mit lebensgefährlicher Verletzung gefunden

Im Märkischen Kreis gibt es ein versuchtes Tötungsdelikt.

Ein junger Mann aus Hemer wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei sucht jetzt den Täter.

Hemer - Im Märkischen Kreis ist ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er erlitt eine Stichverletzung "unbekannter Herkunft" im Unterleib, das teilte die Polizei des Märkischen Kreises mit. Der 20-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Zeugen alarmierten die Polizei gegen 23.04 Uhr Sonntagnacht. Es habe in Hemer in der Straße "Am Iserbach" eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben.

Versuchtes Tötungsdelikt in Hemer: Junger Mann lebensgefährlich verletzt

Vor Ort in Hemer fanden die Polizisten dann den jungen Mann. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operiert.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen sind die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Konkrete Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen aktuell nicht vor. Die Mordkommission inHagen ermittelt wegen "versuchtem Totschlag".

Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 02373 9099-0) entgegen.

Quelle: wa.de