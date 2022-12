Verdacht auf Tötungsdelikt: Frau tot und Ehemann schwer verletzt aufgefunden

Von: Daniel Schinzig

In einem Haus in Hemer im Märkischen Kreis wurde eine 77-jährige Frau tot aufgefunden. Der Ehemann war schwer verletzt. Es besteht der Verdacht auf ein Tötungsdelikt.

Hemer - In einem Haus in Hemer im Märkischen Kreis (NRW) hat sich eine wahre Tragödie ereignet: Nach einem Hinweis von Zeugen haben Polizisten am Donnerstagabend (22. Dezember) das Gebäude in der Bembergstraße durchsucht und eine tote 77-jährige Frau aufgefunden. Der 75-jährige Ehemann hatte schwere Verletzungen.

Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde Märkischer besteht der Anfangsverdacht auf ein Tötungsdelikt. Diese Deutung lassen die Spuren am Tatort zu. Auch ein rein suizidaler Hintergrund kann von den Ermittlern nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

