Schrecklicher Unfall: Dreijähriger Junge liegt leblos im Gartenteich

Im Klinikum verstorben

Schrecklicher Unfall in Lüdenscheid: Ein dreijähriges Kind wurde am Sonntag leblos im Gartenteich gefunden. Am Abend verstarb der Junge in der Klinik. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.