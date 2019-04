Solinger (34) verliert Kontrolle über seine Maschine

+ © Markus Klümper Tödliches Überholmanöver: Motorradfahrer stirbt in Wipperfürth. © Markus Klümper

Wipperfürth - Tödliches Wochenende in Wipperfürth: Am Sonntagabend starb ein Motorradfahrer, als er nach dem Überholen die Kontrolle über seine Maschine verlor. Bereits am Samstag war ein Kradfahrer in Wipperfürth ums Leben gekommen.