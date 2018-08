Tödlicher Unfall in Menden: Anhänger löst sich von Lkw und prallt in Gegenverkehr

Die Gruländer Straße, die den Kreis Unna bzw. Menden-Halingen mit dem Iserlohner Norden verbindet, war zwischen dem Kreisverkehr Langschede und der Einmündung Halinger Dorfstraße für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis ca. 14.45 Uhr gesperrt.

Es kam deshalb zu gravierenden Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich, zumal auf der B515 ohnehin durch eine Langzeitbaustelle mit einspuriger Verkehrsführung und teilweiser Sperrung eingerichtet ist. Auch die Ortsdurchfahrt Halingen (Halinger Dorfstraße) sowie die Umleitungen über die Bertingloher Straße und Fröndenberg-Ardey waren bisweilen überlastet.

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Menden, der Löschgruppen Halingen und Bösperde sowie der Löschgruppe Langschede der Freiwilligen Feuerwehr Fröndenberg waren an der Einsatzstelle.

Zunächst war noch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden, der aber gar nicht mehr landete, sondern über der Einsatzstelle abdrehte.

+ © Markus Klümper

Für die 32-jährige Autofahrerin aus Schwerte, die alleine in ihrem Opel Corsa in Fahrtrichtung Unna unterwegs war, kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw war in Richtung Iserlohn unterwegs.