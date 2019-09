Tierquäler misshandeln Pferd

Tierquäler sind unterwegs: Unbekannte haben einem Pferd Teile des Schweifes abgeschnitten.

Menden - Einem Pferd in Menden wurde am Wochenende der Schweif halb abgeschnitten. Der Inhaber der Weideflächen am Köhlerweg bemerkte das am Sonntag gegen 8.30 Uhr. Er informierte die Besitzerin, die Anzeige wegen Tierquälerei bei der Polizei erstattete.

Für Nicht-Pferdekenner: Es geht um mehr als ein paar Haare. Ein Pferd hält sich mit seinem Schweif Fliegen vom Leib. Es ist also eine echte Tierquälerei, die das ganze Wesen eines Pferdes beeinflussen kann. Außerdem achten Käufer bei der Auswahl eines Tieres auch auf einen schönen Schweif. Der wächst zudem noch sehr langsam.

+ Das Pferd in Menden © Polizei MK

So etwas kommt immer wieder vor - wie Ende Juli im Dortmunder Süden. Am 24. Juli wurde einem 17 Tage alten Fohlen auf einer Wiese am Hohlweg der Schweif abgeschnitten.

Lesen Sie auch:

Pferd muss eingeschläfert werden - ist ein Feuerwerk die Ursache?

Panik auf dem Hof: Pferde rasten nach Feuerwerk aus

Quelle: wa.de