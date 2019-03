Tierische Irrfahrt: Katzen verstecken sich im Sofa - und landen im Möbelhaus

Herscheid – Dieses Abenteuer werden weder Moe und Tiger, noch ihre Besitzer so schnell vergessen: Die beiden Kater von Andrea und Frank Reichel haben eine unfreiwillige Irrfahrt nach Witten hinter sich – versteckt in einem Sofa.

Nach einer verzweifelten Suchaktion und einer schlafarmen Nacht fand diese ungewöhnliche Geschichte ein glückliches Ende. Doch der Reihe nach: Die Ursache für diese tierische Kuriosität ist eine defekte Couch. Diese hatten die Reichels bei der Firma Ostermann reklamiert.

Für Donnerstag hatte sich ein Abholtrupp des Möbelhauses angekündigt. Weil die beiden Herscheider zu dieser Zeit arbeiten mussten, baten sie eine Bekannte darum, auf die Möbelpacker zu warten und die beiden Kater zu beaufsichtigen, damit diese während des Verladens nicht ins Freie huschen konnten.

Letztgenannte Aufgabe erwies sich als knifflig: Denn Tiger und Moe hatten einen unbeobachteten Moment dafür genutzt, ein Loch in das Sofa zu kratzen, das sich als kuscheliges Versteck entpuppte. In diesem weilten die beiden Tiere auch, als die Ostermann-Mitarbeiter ihrem Auftrag nachkamen: Sie luden das Sofa in ihren Lastwagen – nichtahnend, dass sie damit zwei blinde Passagiere aufnahmen.

Suchaktion in der Nachbarschaft beginnt

Während die Möbelpacker ihre Tour durch das südliche Kreisgebiet fortsetzten, verließ die Aufsichtsperson das Haus der Reichels. Diese ging davon aus, dass sich die Katzen – wie so häufig – irgendwo im Haus eine Pause gönnten. Als Andrea Reichel jedoch am Nachmittag daheim ankam, wurde sie rasch stutzig. Moe und Tiger waren in der Wohnung nicht zu finden. Auch auf mehrmaliges Rufen gab es keine Reaktion, kein Kratzen, kein Miauen.

Übermannt von der Sorge, die Tiere könnten doch ausgebüxt sein, begann eine Suchaktion in der Nachbarschaft am Spielberg und über das soziale Netzwerk Facebook – erfolglos. „Das fühlte sich an wie die bekannte Nadel-Suche im Heuhaufen“, verglich Andrea Reichel.

Eine Bekannte brachte sie auf die zunächst sehr unwahrscheinlich anmutende Spur: „Die Tiere werden doch wohl nicht in den Möbelwagen geklettert sein?“ Die Herscheider riefen am frühen Abend bei Ostermann an und teilten ihre Sorge mit. Die beiden Fahrer waren nicht mehr zu erreichen. Und auch deren Fahrzeug konnte nicht geöffnet werden.

Sofa war noch nicht in der Müllpresse

Zumindest konnte eine Ostermann-Mitarbeiterin am Telefon die schlimmste Befürchtung entkräften: Den Weg in eine Müllpresse hatte das Sofa noch nicht gefunden. Allerdings sollte es am nächsten Morgen in ein großes Hochregallager gewuchtet werden. Die Mitarbeiterin versprach, ihre Kollegen wegen der Katzensuche zu benachrichtigen.

„Wir haben die Kater vor zwölf Jahren als kleine Babys im Werdohler Tierheim gesehen und dann bei uns aufgenommen“, sagt Andrea Reichel. Seither gehören Moe und Tiger zur Familie. Das Ehepaar Reichel erlebte daher eine unruhige Nacht: „Ich habe keine drei Stunden geschlafen, alles war so merkwürdig still im Haus“, berichtet die Herscheiderin.

Ihre ohnehin minimale Nachtruhe endete um 5 Uhr in der Früh. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Mutter als Unterstützung fuhr sie nach Witten, zum Lager der Firma Ostermann, wo sie rechtzeitig zum Dienstbeginn um 7 Uhr ankamen.

"Toi toi toi, das war filmreif"

Das Sofa stand zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise noch in dem mit Möbeln vollgepackten Lkw. Rasch schauten die Herscheider nach – und fanden tatsächlich ihre beiden Kater in dem Versteckloch der Couch. „Die beiden ließen sich sofort in die Arme nehmen“, berichtet Andrea Reichel, der in diesem Moment unzählige Steine vom Herzen fielen.

Ihr Dank galt den Mitarbeitern des Möbelhauses: „Wir sind froh, nach der aufgewühlten kurzen Nacht so eine Hilfsbereitschaft bekommen zu haben.“ Und auch Moe und Tiger war die Erleichterung anzumerken. Sie setzten sich in Witten anstandslos in die Transportboxen, gaben während der Rückfahrt in die Ebbegemeinde keinen Mucks von sich und schliefen sich daheim lange aus.

Ein Anblick, den Andrea Reichel mehr denn je genoss: „Unglaublich, dass die Jungs unversehrt aus dem Lkw wieder zuhause. Toi toi toi, das war filmreif.“

Quelle: wa.de