Mit Tempo 133 durch die Stadt - doch Raser darf Führerschein behalten

Raser-Wahnsinn in Menden

Menden - Raser-Wahnsinn in Menden: Der Polizei ist am Dienstagabend ein 25-Jähriger mit Tempo 133 in die Radarfalle gegangen. Aber: Den Führerschein darf er behalten, und auch Punkte in Flensburg gibt es nicht.