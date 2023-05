Sprengung der A45-Talbrücke Sterbecke: Punktlandung für 6.000 Tonnen

Von: Thomas Machatzke

Das erste Teilbauwerk der Talbrücke Sterbecke ist zu Fall gebracht. Pünktlich um 11 Uhr fand am Pfingstsonntag die Sprengung statt. Nun geht der Blick nach vorn.

Schalksmühle – Weniger Trubel und Anspannung, am Ende aber wie gehabt eine Punktlandung: Das erste Teilbauwerk der A45-Talbrücke Sterbecke wurde am Pfingstsonntag (28. Mai) pünktlich um 11 Uhr von Sprengmeister Michael Schneider und dem Team der Firma Liesegang aus Hürth zu Fall gebracht. Auf den Tag drei Wochen nach der Sprengung der Talbrücke Rahmede zog auch diese Sprengung wieder viele Schaulustige an, die zwischen Kuhlenkeppig und der Sterbecke in Schalksmühle eine sehr familiäre, dörfliche Atmosphäre antrafen. Die Feuerwehr hatte für Getränke und Bratwurst gesorgt. Es war ein ungewöhnlicher Pfingstsonntagsausflug, und ein interessanter.

Sprengung der A45-Talbrücke Sterbecke: 6.000 Tonnen fallen exakt auf den Grundriss

Auch für Michael Schneider war die Sprengung an einem Feiertag nicht eben gewöhnlich. Aber er führte sie mit der bekannten Akribie durch und durfte am Ende – wie vor drei Wochen – strahlen. „Die Sprengung der Talbrücke Sterbecke hat ganz hervorragend geklappt“, konstatierte der Sprengmeister aus dem Vogtland, der sogar eine halbe Stunde früher als ursprünglich avisiert zur Pressekonferenz am Infomobil der Autobahn GmbH erschien, was die Anwesenden mal direkt als sehr gutes Zeichen werteten.

„Die Talbrücke Sterbecke liegt jetzt ganz genau auf ihrem Grundriss. Da, wo sie mal gestanden hat, da liegt sie jetzt, nur um die Pfeiler kürzer“, sagte Schneider. „Sie ist so weit entfernt von der Bestandsbrücke, dass wir keine Bedenken haben müssen, dass der Bestandsbrücke in irgendeiner Form etwas passiert sein könnte. Das ist der Erfolg der Sprengung und das Wichtigste, was wir zu bieten haben. Insofern sind wir alle begeistert und froh.“

Job erledigt: Sprengmeister Michael Schneider vor der gesprengten Talbrücke Sterbecke. © Cornelius Popovici

Wer vor drei Wochen Augenzeuge der Sprengung der Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid gewesen war, der erlebte, wie wenig vergleichbar die Druckwelle bei dieser Sprengung auf dem Schalksmühler Gemeindegebiet war. Das westliche Teilbauwerk der Talbrücke Sterbecke war im Vorfeld geleichtert worden vom Abbruch-Experten Moß aus Lingen an der Ems, der dieser Tage auch beim Abtransport des Bauschutts im Rahmedetal eine wichtige Rolle spielt.

Asphalt und Beton waren auf dieser Brücke – anders als in der Rahmede – vorher abgebaut worden. Bei der Talbrücke Rahmede waren 17.000 Tonnen Beton und Stahl im Fallbett gelandet, nun in der Sterbecke waren es lediglich 6.000 Tonnen Brückenüberbau, die ins Schotterbett fielen.

A45-Talbrücke Sterbecke: 13,4 Kilogramm Sprengstoff fällen Beton-Riesen

Für die Rahmedetalbrücke hatte der Sprengmeister 150 Kilogramm Sprengstoff benötigt, am Pfingstsonntag waren es nur 13,4 Kilogramm in 96 Bohrlöchern und mit einer 222 Meter langen Sprengschnur. Das alles bedeutete: weniger Staub, weniger Druckwelle. Aber ein imposantes Schauspiel war es gleichwohl. Eines, bei dem der Betrachter anders als vor drei Wochen über dem Tal weiterhin eine Brücke sah, als sich der Staub verzogen hatte.



A45-Talbrücke Sterbecke fällt zu Boden - Drohnen-Fotos der Sprengung Fotostrecke ansehen

„Das ist die vierte Talbrücke der Autobahn, die wir in diesem Jahr hier schon sprengen. Es ist allerdings auch die letzte für dieses Jahr“, stellte die Direktorin der Autobahn GmbH in Westfalen, Elfriede Sauerwein-Braksiek, gut gelaunt fest. Sprengtage sind auch für die Autobahn GmbH gute Tage, weil sie mehr als alle anderen den Fortschritt dokumentieren. Deutlich entspannter als vor drei Wochen war Sauerwein-Braksiek zudem – in der Rahmede war das öffentliche Interesse riesig gewesen, die Anforderungen an die Sprengung im alpinen Gelände mit direkter Wohnbebauung direkt neben der Brücke ebenfalls.

Die Sterbecke war da fast schon Routine, auch wenn die Direktorin feststellte: „Diese Sprengung war etwas kleiner. Nichtsdestotrotz war auch das nicht ungefährlich, denn es steht eine Brücke daneben, die im Überbau nur zehn Zentimeter Abstand hatte zur gesprengten Brücke. Eine Sprengung vor diesem Hintergrund verlangt schon einen guten Handwerker, einen guten, geschickten Fachmann.“



A45-Talbrücke Sterbecke: Sprengung ebnet Weg für Neubau

Ein Fachmann, der es inzwischen in der Region zu einem gewissen Ruhm gebracht hat. Wo Michael Schneider draufsteht, da sind die Menschen inzwischen relativ gelassen, dass sich die Dinge fügen werden. Für Schneider war es nach der Talbrücke Eisern (Teilbauwerk) in Siegen und der Talbrücke Rahmede die dritte Sprengung einer Brücke der Autobahn 45 in Serie. Eine „ungewöhnliche Perlenkette“ von drei Brückensprengungen in Folge hatte Schneider das vor Wochen genannt.

Vergleichbar ist keine Sprengung mit der anderen. Zwar war es in der Sterbecke wie schon in Siegen nur die eine Hälfte der Gesamtbrücke, die zu Boden ging. In Siegen allerdings durfte das Teilbauwerk bequem auf die Seite fallen. In der Sterbecke musste es – genau wie bei der Talbrücke Rahmede – in sich zusammenfallen und auf dem eigenen Grundriss landen. Weshalb? Auch Elfriede Sauerwein-Braksiek musste sich erst genau vergewissern. Das Naturschutzgebiet im Sterbecketal war Schuld daran gewesen, dass hier ein Zur-Seite-Kippen keine Option gewesen war.

A45-Talbrücke Sterbecke: Neubau soll bis 2026 stehen

Sei’s drum: Die Brücke landete dort, wo sie landen sollte. Und damit geht der Blick nach vorne. „Wir fangen jetzt mal an, mit Hochdruck zu bauen, und sehen ganz schnell zu, dass wir die A45 ertüchtigt bekommen“, stellte Sauerwein-Braksiek fest. Damit ist nun die Echterhoff-Unternehmensgruppe aus Osnabrück am Zug, die ebenso wie in Siegen-Eisern mit dem Gesamtprojekt Abbruch/Neubau betraut worden ist und deren Vertreter am Sonntag auch vor Ort waren. „Wir können alle froh sein, dass wir dies machen können mit den Talbrückensprengungen“, konstatierte Theo Reddemann aus der Geschäftsführung des Unternehmens aus Niedersachsen, „wenn wir die Brücken anders zurückbauen müssten auf Traggerüsten, würde dies die Bauzeit um ein Jahr verlängern. Deshalb sind wir froh, dass wir bei der Autobahn GmbH Verantwortungsträger haben, die dieses Abbruchverfahren zulassen.“ Michael Schneider pflichtete Reddemann bei. „Es ist es in längst nicht allen Bundesländern so wie hier, dass auf Sprengungen gesetzt wird“, stellte der Sprengmeister zufrieden fest.



Sauerwein-Braksiek schaute nach vorne. „Mit Hochdruck werden wir nun den Bauschutt abtransportieren, mit so wenig Beeinträchtigungen wie möglich über die Autobahn. Wenn aber doch Probleme auftreten, sollen sich die Anwohner an die Autobahn GmbH wenden.“ Und dann, so die Direktorin, solle mit Hochdruck die neue Brücke gebaut werden, damit der Verkehr wieder frei fließen könne in der Region. Für die Talbrücke Sterbecke sieht der Zeitplan vor, dass das neue Teilbauwerk im Frühjahr 2026 fertiggestellt sein soll. Dann soll es den Verkehr zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord tragen. Dann ist es Zeit für die nächste Sperrung im Sterbecketal – nur dass sich die Schaulustigen dann eher in Winkeln treffen werden, wenn das westliche Teilbauwerk der Talbrücke gesprengt werden wird.