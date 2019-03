Supermarkt-Überfall mit Pistole: Mutige Angestellte schlägt Täter in die Flucht

Hagen - Zwei Männer wollten einen Supermarkt in Hagen ausrauben - und richteten im Zuge dessen eine Pistole auf eine Angestellte. Doch diese schlug die Täter mutig in die Flucht.

Die beiden Täter betraten nach Informationen der Polizei gegen 20.45 Uhr am Donnerstagabend den Supermarkt an der Friedensstraße in Hagen.

Einer der Täter hielt der Angestellten dann eine Pistole vor und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen und Geld herauszugeben. Die Frau kam der Aufforderung aber nicht nach, sondern rief laut um Hilfe und nach der Polizei. Daraufhin verließen beide Täter fluchtartig und ohne Beute den Laden.

Personenbeschreibung des Täters mit der Pistole

Der Täter, der die angestellte bedrohte, war der Polizei zufolge circa 1,87 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und war 25-30 Jahre alt. Er trug einen grauen Kapuzenpulli und ein rotes Tuch, das über das Gesicht gezogen war. Seine Augen waren auffallend groß. Einen Akzent konnte die Angestellte nicht heraushören. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 02331/986-2066. - eB

Quelle: wa.de