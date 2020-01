Führerloses Kanu löst großen Such-Einsatz an der Wupper aus

[Update] Ein verlassenes Kajak hat am Freitag einen Großeinsatz von Rettungskräften an der Wupper ausgelöst.

Radevormwald - In Radevormwald-Dahlhausen ist am Freitag ein Kajak an einer Insel gestrandet, aber von dem vermeintlich dazugehörigen Wassersportler gab es zunächst keine Spur. Um 14.15 wurden daher Polizei und die Feuerwehr in den Ortsteil Dahlhausen alarmiert.

Die Wupper und der angrenzende Uferbereich u.a. wurden unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und mehreren Tauchern abgesucht.

Entwarnung: Kanu wurde im Streit gelöst

Parallel eingeleitete Ermittlungen ergaben, dass das Boot ursprünglich am Ufer der Wupper im Bereich der angrenzenden Hardtstraße angeleint war.

Es stellt sich heraus: Am Morgen wurde im Laufe eines Streites zwischen zwei Personen die Leine gelöst, so dass das Kanu seither "führerlos" in der Wupper trieb. Aufgrund der neuen Erkenntnisse wurden die Suchmaßnahmen gegen 16 Uhr eingestellt.

Quelle: wa.de