Sturm in NRW: Autofahrer vom Baum erschlagen, Züge fahren heute nicht mehr

NRW - Sturm und Orkanböen fegten am Wochenende über NRW hinweg. Im Sauerland starb ein Mann durch einen umfallenden Baum. Es fahren keine Züge mehr, die A45 war gesperrt. Überall waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Wir berichten hier fortlaufend.

Erst "Dragi", dann "Eberhard": Über NRW zog am Sonntag ein Sturm mit Orkanböen hinweg

Bei Bestwig im Hochsauerlandkreis ist ein Autofahrer aus Bad Fredeburg durch einen umstürzenden Baum gestorben

Der Zugverkehr ist in weiten Teilen für den Rest des Sonntags eingestellt

Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz, um Bäume von den Straße zu schaffen

Die A45 bei Herborn ist seit dem Nachmittag gesperrt

20.27 Uhr: Zeit für eine erste NRW-Bilanz des Sturmtages: Tief "Eberhard" hat den Zugverkehr zum Stillstand gebracht und im Sauerland auch ein Todesopfer gefordert. Ein Autofahrer starb bei Bestwig im Hochsauerlandkreis, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel.

Für zahlreiche Bahnreisende schwand die letzte Hoffnung, trotz des Sturms am Sonntag noch an ihr Ziel zu kommen. Die Deutsche Bahn will den Zugverkehr bei S-Bahnen und im Regionalverkehr in NRW am Sonntag nicht wieder aufnehmen. Auch im Fernverkehr seien lediglich einzelne Fahrten möglich, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag. Zuvor waren zwei wichtige Stellwerke in Essen und Wuppertal ausgefallen, in Essen war der gesamte Bahnhof zeitweise ohne Strom.

In weiten Teilen des Landes kämpfte die Feuerwehr mit umgestürzten Bäumen und abgedeckten Hausdächern.

20.09 Uhr: Am Hammer Bahnhof ist der Eingang zum Willy-Brandt-Platz aus Sicherheitsgründen gesperrt. Dachziegel sind heruntergefallen. Dutzende von Bahn-Reisenden sind in Hamm gestrandet. Vor der Informationen bildet sich eine lange Schlange.

20.05 Uhr: 1250 Einsatzkräfte im Einsatz! Sturmtief Eberhard sorgte im Kreis Soest für rund 230 Einsätze der Feuerwehren. „Überwiegend waren es umgestürzte Bäume und herabfallende Dachziegel die die etwa 1250 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen abarbeiten mussten“, bilanzierte die Feuerwehr am Abend. „Größere Einsätze gab es glücklicherweise nicht.“ In Werl musste die Feuerwehr am Krankenhaus lose Dachteile absichern, im Bereich Möhnesee waren auf der Forststraße Richtung Neuhaus mehrere Autofahrer durch umgestürzte Bäume in ihren Fahrzeugen unverletzt eingeschlossen, in Lippstadt musste die Feuerwehr einer Frau mit ihren Kindern aus ihrem Auto befreien, sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert. Gegen 19 Uhr gab Kreisbrandmeister Thomas Wienecke Entwarnung. Vereinzelt sind die Feuerwehren aber noch im Einsatz.

19.59 Uhr: Zwischenbilanz der Feuerwehr Olpe: Zwölf Bäume auf Straßen, zwei beschädigte Dächer. Auf dem Rückweg von einem umgestürzten Baum wurde durch die Besatzung eines Löschfahrzeugs ein Sturmschaden an einer Ampelanlage festgestellt. Mit der nachalarmierten Drehleiter konnte die Ampel in Stand gesetzt werden.

19.50 Uhr: Dass es am Sonntag stürmen würde, war klar. Doch das Ausmaß überraschte selbst Profis wie Michael Döben, den Chef der Feuerwehr Warstein. "Das war auf dem Niveau von "Friederike", sagte Döben gegenüber dem Soester Anzeiger. Friederike hatte im Januar 2018 gewütet. Hier geht es zur vorläufigen Bilanz der Feuerwehr Warstein.

19.46 Uhr: Das ist die Bilanz der Feuerwehr Lippetal: Insgesamt waren 90 Kräfte aller Lippetaler Einheiten bei zehn Einsätzen.

19.39 Uhr: Über die Katastrophen-App "Nina" kommt soeben die Entwarnung für den Kreis Soest!

19.26 Uhr: +++Eil+++ Die Deutsche Bahn will den Zugverkehr bei S-Bahnen und im Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen am Sonntag nicht wieder aufnehmen. Auch im Fernverkehr seien lediglich einzelne Fahrten möglich, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag. Aktuelle Informationen zur Bahn hier.

19.14 Uhr: Zwischenbilanz aus Lüdenscheid im gebeutelten Märkischen Kreis: Mit Autobahnsperrung und umgestürzten Bäumen.

19.10 Uhr: In Hamm hat das Sturmtief die Feuerwehrleute auf Trab gehalten - und tut es immer noch. Hier die Zwischenbilanz.

19.04 Uhr: Bis jetzt hat es in Lüdenscheid 35 sturmbedingte Einsätze gegeben. Im gesamten Märkischen Kreis waren es rund 300. Die Polizei war an 18 Gefahrenstellen auf Lüdenscheider Stadtgebiet aktiv. Kreisweit waren es 120 Einsätze der Polizei.

19.01 Uhr: Die Feuerwehr-Bilanz Menden: 16 Sturmeinsätze am Samstag, bis zu diesem Zeitpunkt weitere 36 am Sonntag. In den meisten Fällen waren Bäume auf Straßen und Gehwege gestürzt oder es flogen lose Gegenstände umher. Mehrere Straßen in Menden bleiben über die Nacht gesperrt. Es sind: Zum Ebberg (zwischen Asbeck und Eisborn) Bertingloher Straße (zwischen Halingen und Sümmern) Osberner Weg (zwischen Mitte und Oesbern).

18.58 Uhr: Die A45 bei Lüdenscheid-Nord ist wieder frei! Das bestätigte soeben ein Sprecher der Autobahnpolizei Dortmund. Die Hindernisse auf der Fahrbahn in Richtung Norden wurden beseitigt. Dazu gehörten Bäume, Äste, aber auch umherfliegende Baustellenschilder und Barken. Diese wurden durch den Sturm teilweise umgeworfen, teilweise aber auch auf die Fahrbahn verschoben. So mussten die Autofahrer auf einem Teilstück regelrecht Slalom fahren. Die Straßenmeisterei war neben anderen im Einsatz, um wieder für Ordnung zu sorgen. Der Verkehr wurde an der Abfahrt Lüdenscheid-Nord abgeleitet, die Zufahrt von der Polizei mit Flatterband gesperrt. "Aufgrund der Wetterlage, die sich jetzt entspannt, gehen wir nicht davon aus, dass weitere Hindernisse folgen werden", hieß es seitens der Autobahnpolizei. Die Sperrung der A45 bei Herborn besteht weiterhin.

18.50 Uhr: Jetzt gibt es nähere Details zum tödlichen Unfall auf der L776. Um 15.54 Uhr geschah das Unglück. "Hier befuhr ein 47-jähriger Mann aus Bad Fredeburg mit seiner Beifahrerin die Strecke in Richtung Nuttlar. Auf Grund der Witterung und des Sturmes wurden mehrere Bäume entwurzelt", so die Polizei. Einer dieser Bäume begrub das Auto des 47-Jährigen unter sich. Die Beifahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch leblos aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Rettung der Verunfallten gestaltete sich für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei schwierig, da während der Maßnahmen weitere Bäume durch den anhaltenden Sturm entwurzelt wurden. Die Strecke bleibt bis auf weiteres, auch nach der Unfallaufnahme gesperrt.

18.45 Uhr: Südwestfalen scheint das Schlimmste überstanden zu haben, wie der Wetterradar zeigt. Im Ruhrgebiet und auf der Achse Hamm-Lippstadt ist es derzeit noch etwas heftiger.

18.29 Uhr: Auch auf der Hauptstraße in Kreuztal wurde ein Baum auf die Straße geknickt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

+ Kreuztal © Osthoff

18.23 Uhr: Am Schattweg in Menden wurden 150 Jahre alte Kastanien Opfer der Orkanböen. Ein Auto wurde angekratzt, aber zum Glück niemand verletzt.

+ In Menden blies "Eberhard" alte Kastanien um. © Bonnekoh

18.21 Uhr: Die Feuerwehr in Arnsberg musste am bislang zu zehn sturmbedingten Einsätzen ausrücken. Der Schwerpunkt der Einsätze lag im Bereich Nehim/Bachum, aber auch in Alt-Arnsberg, Holzen und Breitenbruch waren die Brandschützer gefordert.

18.19 Uhr: In Finnentrop-Heggen ist ein Stück Fassade an der katholischen Kirche herabgestürzt.

+ © Dominik Bölker

18.15 Uhr: Die Katastrophen-App "NINA" hat die Sturmwarnung auch für den Kreis Unna herausgegeben. Es komme zu einer Vielzahl von Einsätzen. "Blockieren Sie nicht den Notruf von Feuerwehr und Polizei durch Nachfragen", heißt es seitens der Feuerwehr.

18.09 Uhr: Zwischen Rüthen im Kreis Soest und Nuttlar im Hochsauerlandkreis hat das Sturmtief ein Todesopfer gefordert! Ersten Erkenntnissen zufolge wurde auf der "Nuttlrarer Rennstrecke", der L776, wurde ein Auto von einem umstürzenden Baum erfasst. Der Fahrer oder die Fahrerin, bislang gibt es keine Erkenntnisse über Geschlecht, Alter und Herkunft des Opfers, wurde im Fahrzeug tödlich verletzt. Die Strecke, die kilometerlang durch einen Wald führt, ist voll gesperrt.

18.04 Uhr: Umgestürzte Bäume haben während des Unwetters in Nordrhein-Westfalen mindestens zwei Menschen verletzt. In Bochum habe ein Baum eine Feuerwehrfrau getroffen, teilten ihre Kameraden mit. Die Einsatzkräfte seien gerade damit beschäftigt gewesen, einen umgestürzten Baum zu zersägen, als ein weiterer Baum umfiel. Die Frau sei aber nur leicht verletzt. In Köln mussten Einsatzkräfte eine eingeklemmte Person unter einem umgestürzten Baum befreien. Der Rettungsdienst habe den Verunglückten dann übernommen, teilte die Stadt mit. Außerdem wurde in Köln ein Notarztfahrzeug durch herabfallende Dachziegel so schwer beschädigt, dass es nicht weiterfahren konnte. Der Besatzung habe sich schnell von dem Schock erholt, sei in ein anderes Fahrzeug umgestiegen und zum nächsten Einsatz gefahren

18.01 Uhr: 100 Einsätze im Kreis, 1170 Kräfte im Einsatz im Kreis Soest! Am Nachmittag veröffentlichte die Feuerwehr eine Mitteilung. In dieser heißt es: "Am Sonntag erreichte das Sturmtief Eberhard gegen 16 Uhr den Kreis Soest. Aufgrund der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes wurde bereits um 14.30 die Kreisleitstelle personell aufgestockt. Auch die Führungseinheit der Feuerwehren im Kreis Soest wurde alarmiert. Mittlerweile wurden, Stand 17.30 Uhr, 100 unwetterbedingte Einsätze im gesamten Kreisgebiet gezählt. Bei den sturmbedingten Einsätzen handelt es sich überwiegend um umgestürzte Bäume und lose Dachpfannen. Personen wurden bisher glücklicherweise nicht verletzt. Aufgrund der orkanartigen Böen sind zahlreiche Kreis- und Landstraßen gesperrt. Kreisweit sind alle Feuerwehren alarmiert und besetzen die Feuerwehrhäuser. Insgesamt sind 1170 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen im Sturmeinsatz.

17.53 Uhr: Ganz schlechte Nachrichten für Autofahrer: Die Sperrung auf der A45 wird noch Stunden andauern. Das schätzt die zuständige Autobahnpolizei Dortmund. Der Grund für die Sperrung sind Bäume, die auf der Autobahn liegen. Zuvor hatte die Bahn wegen mehrerer Gefahrenstellen immer wieder sperren müssen, jetzt geht gar nichts mehr. Zur Dauer der Sperrung sagte ein Sprecher: "Bis auf Weiteres."

+ Umgestürzte Bäume haben in Soest zwei Neuwagen beschädigt. © Gunnemann

17.47 Uhr: An der Straße "Zum Wiesengraben" nahe Wisbyring in Soest sind zwei starke Äste auf die Zufahrt zu einem Wohngebiet gestürzt. Dabei sind zwei Neuwagen des Mitsubichi-Autohauses beschädigt worden.

17.42 Uhr: Wir kommen kaum noch mit. Überall in Westfalen sind die Feuerwehren dabei, umgestürzte Bäume zu zersägen und Straßen frei zu räumen. Auch auf der Rote-Haus-Straße zwischen Iserlohn und Schwerte-Villigst.

17.34 Uhr: User Christian Zirkwitz schickt uns ein Foto aus dem Park beim Oberlandesgericht Hamm. Dort ist ein mächtiger Baum entwurzelt worden. Scheinbar unbeeindruckt davon sitzt auf einer nahegelegenen Bank ein Parkbesucher.

+ Unbeeindruckt: ein Parkbesucher am OLG Hamm. © Christian Zirkwitz

17.29 Uhr: Eine gute Nachricht erreicht uns aus dem Märkischen Kreis. Die Affelner Straße zwischen Plettenberg und Neuenrade ist wieder freigeräumt.

17.26 Uhr: Jetzt ist die A45 an einer weiteren Stelle gesperrt: Vor der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord hat sich in Richtung Norden ein Stau gebildet. Aktuelle Wartezeit: 30 Minuten und mehr.

17.15 Uhr: Auch an vielen Stellen im Kreis Olpe wütet "Eberhard": Aktuell ist die L905 zwischen Hünsborn und Wenden wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.

17.13 Uhr: Soeben bestätigt die Feuerwehr: Auch im Werler Stadtteil Hilbeck gibt es aktuell keinen Strom.

17.08 Uhr: Die Worte der Feuerwehr Lüdenscheid gelten für das gesamte Westfalen: "Es wird dringend davon abgeraten, sich im Freien aufzuhalten. Umherfliegende Dachteile und umstürzende Bäume stellen aktuell ein nicht abschätzbares Risiko dar! Auch im Bereich von Baustellenabsicherungen ist erhöhte Vorsicht geboten!"

17.07 Uhr: Sturmtief Eberhard sorgt auch in der Kreisstadt Lüdenscheid (MK) für zahlreiche Einsätze. Aktuell werden die Gerätehäuser der Feuerwehr auch mit rettungsdienstlichem Personal besetzt. Sämtliche sturmbedingten Einsätze werden über den gerade eingerichteten Meldekopf abgearbeitet. Notrufe erfolgen aber weiterhin über den Notruf 112. Abhängig von den jeweiligen Gefährdungspotentialen werden die Einsätze nach Priorität abgearbeitet. Derzeit ist die Altenaer Straße, Höhe Dannenbergstraße, und die Treckinghauser Straße zwischen Sonneborn und Wasserwerk gesperrt.

17.05 Uhr: Am Werler Krankenhaus (Kreis Soest) sollen Dachziegel heruntergestürzt sein.

17.02 Uhr: Die Affelner Straße zwischen Plettenberg und Affeln (MK) bleibt aufgrund zahlreicher umgestürzter Bäume längerfristig gesperrt. Höhe Borke sind ebenfalls gerade mehrere Bäume umgestürzt. Die Straße kann auf Grund des Sturms derzeit nicht geräumt werden.

17.00 Uhr: Wegen der heftigen Böen von Sturmtief "Eberhard" haben zwei Flugzeuge nach Köln/Bonn einen anderen Airport ansteuern müssen. Eine Passagiermaschine sei nach Münster umgeleitet worden, eine Frachtmaschine nach Hamburg, sagte ein Sprecher. Einige weitere Flugzeuge seien beim Anflug durchgestartet und später sicher gelandet. Am Flughafen Düsseldorf lief der Betrieb normal. Passagiere an Bord würden aber sicherlich etwas mehr durchgeschüttelt als sonst, sagte ein Sprecher.

16.48 Uhr: An der Karlshöhe in Halver (MK) fliegen wegen des starken Windes Gerüstteile vom Aussichtsturm runter auf die Tankstelle. Niemand darf dort durch, weder gehend noch fahrend.

16.44 Uhr: Plettenberg im Märkischen Kreis hat Stadtalarm ausgelöst. Alle Gerätehäuser sind besetzt. Außerdem gibt es zwei Straßensperrungen: Einmal zwischen Affeln und Plettenberg (L697) und zwischen Plettenberg und Werdohl (B236) wegen umgestürzter Bäume.

16.41 Uhr: Im gesamten Kreis Soest wurde der Unwetteralarm ausgelöst. Heißt: Alle Gerätehäuser werden von Feuerwehren besetzt, um schnell zu den Einsätzen ausrücken zu können.

16.39 Uhr: Wie gefährlich die Arbeiten der Feuerwehr bei diesem unberechenbaren Wetter sind, zeigte beispielhaft ein Beispiel des Löschzugs Warstein auf dem Stimm-Stamm (B55). Gegen 16.20 Uhr war dort ein auf die B55 gestürzter Baum gemeldet worden. Noch während der Nadelbaum mittels Kettensäge zerkleinert wurde, stürzte im Bereich der Einsatzstelle ein weiter Baum in die Tiefe. Verletzt wurde niemand, nicht zuletzt, weil die Einsatzkräfte die Umgebung aufmerksam im Blick hatten und die eigenen Kameraden rechtzeitig warnen konnten. Am Eichsgen an der Warsteiner Bilsteinstraße wurde der Park indes gesperrt. Bereits am Samstag war dort ein Baum auf die Bilsteinstraße gestürzt. Weitere Bäume innerhalb des Parks folgten. Daraufhin wurde der Bereich komplett mit Flatterband gesperrt. Wann er wieder betreten werden darf, ist noch unklar.

+ Einsatz am Stimmstamm in Warstein. © Schröder

16.35 Uhr: Wegen des Sturmtiefs hat auch die Eurobahn den Verkehr bis auf Weiteres eingestellt. So heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Die Deutsche Bahn hat nach dem Fernverkehr auch den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen komplett gestoppt. "Aktuell arbeiten wir intensiv daran, die durch das Sturmtief entstandenen Schäden zu beheben", teilte die Bahn am Sonntag mit. An den Bahnhöfen wie etwa in Dortmund bildeten sich lange Schlangen an den Informationsschaltern. Wann die Züge wieder fahren können, sei noch unklar, sagte ein Sprecher.

16.31 Uhr: Erhöhte Vorsicht vor heftigem Seitenwwind gilt auch und gerade auf Autobahnen und da insbesondere auf Talbrücken. Fahrt vorsichtig!

16.27 Uhr: Bei Herborn ist aktuell die A45 in beide Richtungen gesperrt: Der Sturm hat ein Werkstatt-Dach abgehoben. Aus Sicherheitsgründen wurde die Autobahn zugemacht. Aktuelle Verkehrsinfo hier:

16.23 Uhr: Gegen 15.15 Uhr erreichte das Sturmtief "Eberhard" den Märkischen Kreis. Sowohl bei der Polizei als auch bei der Feuerwehr gehen seitdem Notrufe wegen umgestürzter Bäume und umherfliegender Gegenstände aus dem gesamten Kreisgebiet ein. Wegen des Sturms wurde der Trödelmarkt in Hemer beendet.

16.17 Uhr: Aus dem Kreis Soest wird ein Stromausfall gemeldet. Im Welver-Dreihausen bei Illingen geht nichts mehr.

+ Umgestürzter Baum zwischen Oestinghausen und Hovestadt im Kreis Soest. © Rusche

16.11 Uhr: Im Lennetal bläst es kräftig. In Werdohl muss die Feuerwehr schon wieder ausrücken. Am Kettling sind mehrere Bäume von der Fahrbahn zu räumen.

15.47 Uhr: In Hamm ist an der Ecke Hammerstraße/Friedrich-Ebert-Straße ein Baum auf zwei Autos gestürzt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Hammerstraße zwischen Bülowstr und Friedrich-Ebert-Straße ist derzeit gesperrt.

+ In Hamm ist ein Baum auf zwei Autos gestürzt. © Scharapow

15.42 Uhr: +++Eil+++ Die Deutsche Bahn stoppt wegen Sturmtief "Eberhard" den Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs in Nordrhein-Westfalen. Die Züge würden nun am nächsten Bahnhof gestoppt, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag.

Die Entscheidung sei wegen "vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung" getroffen worden, schrieb die Bahn bei Twitter. Bei Aachen und Köln waren zuvor an mehreren Stellen Bäume auf die Schienen und blockierten den Zugverkehr. Auch zwei wichtige Stellwerke in Wuppertal und Essen waren wegen des Sturms zeitweise gestört.

#Sturmschäden auf vielen Strecken in #NRW - #Fernverkehr stellt innerhalb #NRW den Zugverkehr aufgrund vieler gesperrter Strecken und zur präventiven Schadensabwendung ein. :-(

Wir melden uns, sobald es Neuigkeiten gibt. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) March 10, 2019

15.25 Uhr: Auch das noch: Im Hochsauerland oberhalb von 550 m fällt Schnee, aus dem Raum Winterberg gibt es Meldungen von Autos im Graben. Im Verlauf des Abends sinkt die Schneefallgrenze dann auch tiefer.

15.23 Uhr: Die Bahn informierte ihre Fahrgäste, dass im Zugverkehr wieder mit Problemen zu rechnen sei. Hier gibt es eine Übersicht.

15.22 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst appellierte an die Menschen, auf ihren Sonntagsspaziergang zu verzichten. Noch bis zum Sonntagabend um 20.00 Uhr gilt für weite Teile Nordrhein-Westfalens die zweithöchste Unwetter-Warnstufe. Der Deutsche Wetterdienst rechnete mit Windstärke 11, teilweise sei sogar Stärke 12 möglich. Bei solchen Windgeschwindigkeiten können Bäume entwurzelt und Dachziegel durch die Luft geschleudert werden.

15.19 Uhr: Die Zoos in Dortmund und Wuppertal sowie der Tierpark Hamm wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen. Auch den Westfalenpark in Dortmund und der Grugapark in Essen mussten die Besucher am Sonntag verlassen.

15.14 Uhr: Die B229 zwischen Möhnesee und Arnsberg musste am Sonntagnachmittag kurzfristig gesperrt werden. Wegen heftiger Windböen fielen mehrere Bäume auf die Straße. Polizei und Feuerwehr waren in Höhe "Grüne Hoffnung" kurz vor der Kreisgrenze zum Hochsauerlandkreis im Einsatz, die Straße zu sperren und die Fahrbahn wieder freizuräumen, so die Feuerwehr im Kreis Soest.

14.58 Uhr: Die Feuerwehr Werdohl rückt mit dem Löschzug Stadtmitte zur B236 aus: Dort liegt ein Baum auf der Straße. Gleichzeitig rückt der Löschzug Eveking aus, um in Versevörde einen Baum von der Straße Im Ehrenfeld zu räumen.

+ Die Warnung um 13.42 Uhr. © DWD/Screenshot

14.19 Uhr: Der Sturm hat Auswirkungen auf den Amateurfußball: In der Wesfalenliga 2 wurde etwa das Spitzenspiel in Marl zwischen dem TuS Sinsen und dem RSV Meinerzhagen abgesagt.

14.06 Uhr: Als erstes traf der Sturm die Region rund um Aachen. Ein Baum stürzte auf die Bahnstrecke zwischen Aachen und Mönchengladbach und blockierte sie mehrere Stunden lang. An der Autobahn 44 fielen Äste auf die Fahrbahn. Lediglich im äußersten Norden schätzen die Meteorologen die Gefahr durch Sturm Eberhard am Sonntag weniger groß ein.

14.03 Uhr: "Eberhard" nimmt langsam Fahrt auf. Hier geht es zu den aktuellen Wetterwarnungen für den Kreis Soest, den Märkischen Kreis, das gesamte Sauerland und Hamm. Hier wurde auch der Tierpark geschlossen.

13.57 Uhr: In Herscheid im Märkischen Kreis sind Teile eines Daches abgedeckt worden.

+ Einsatz in Budberg

13.42 Uhr: Das war die Samstagbilanz aus Werl im Kreis Soest. Fast zeitgleich wurde sie gegen 17 Uhr nach Hilbeck und in den Stadtwald gerufen. In Hilbeck wurde ein Baum entwurzelt und lag auf dem Heideweg. Dieser wurde durch die Wehrleute entfernt. Im Stadtwald drohte ein Baum auf das Waldlabor zu stürzen. Die Löschzüge Stadtmitte waren rund eine Stunde damit beschäftigt, den Baum zu beseitigen. Kurze Zeit später um 17.48 Uhr war die Gemeinschaftshalle in Budberg von einem umstürzenden Baum bedroht. Die Löschgruppen Budberg, Hilbeck und Stadtmitte konnten Schlimmeres verhindern. Gegen 18.45 Uhr unterstützte die Werler Wehr die Kameraden in Sieveringen. Auch dort auf der Soester Straße war ein Baum kurz davor, auf die Straße zu stürzen.

13.31 Uhr: Besonders heftig soll es im Sauerland werden. "Vermeiden Sie den Aufenthalt im Freien!", schreibt der Wetterdienst

13.13 Uhr: In ganz Nordrhein-Westfalen wird es am Sonntag stürmisch: Der hat daher eine amtliche Warnung für das gesamte Land herausgegeben. Demnach treten "orkanartike Böen" mit Geschwindigkeiten um 110 km/h aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen müsse mit Orkanböen bis 120 km/h gerechnet werden.

Der Wetterdienst warnt deshalb: "Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!" Es könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Die Menschen sollten besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten.

So war die Lage am Samstag:

Die Feuerwehren sind am Samstag zu zahlreichen sturmbedingten Einsätzen ausgerückt. Zwischenzeitlich war die A 45 gesperrt, weil eine Warntafel auf die Fahrbahn gefallen war. An vielen Stellen in NRW sind Bäume umgestürzt - auf Autos, Dächer und Stromleitungen. Im Ruhrgebiet gab es Probleme mit dem Bahnverkehr.

Es war einer der ersten größeren Einsätze: Nach Informationen der Polizei wurde einmal ein umgestürzter Baum auf der A45 gemeldet - in einer anderen Alarmierung war die Rede von einer umgestürzten Warntafel auf der Fahrbahn. Wie die Polizei schließlich mitteilte, handelte es sich letztlich um eine Warntafel. Nach einem Räumungseinsatz konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Allerdings mussten sich Autofahrer vorher teils recht lange im Stau gedulden, denn in Fahrtrichtung Frankfurt war die A 45 voll gesperrt.

Diese Sturmauswirkungen gab es im Kreis Soest:

Der Sturm hat auch im Kreis Soest gewütet: Die Feuerwehren waren im ganzen Kreisgebiet im Einsatz. Unter anderem in Werl-Hilbeck, Lippetal-Herzfeld, Bad Sassendorf-Bettinghausen und Soest wurden sie um kurz nach 17 Uhr nahezu zeitgleich zu sturmbedingten Einsätzen alarmiert.

Wie in vielen anderen Orten lag auch in Warstein Niederbergheim ein Baum quer über der Straße. In diesem Fall allerdings mit etwas größeren Folgen. Der Baum war direkt auf einer Stromleitung gelandet und durchtrennte diese. Deshalb ist dort die Straßenbeleuchtung ausgefallen.

+ In Warstein Niederbergheim durchtrennte ein umstürzender Baum eine Stromleitung. © Daniel Schröder

Kai Weets, Pressesprecher der Feuerwehr Soest, zog gegen 19.30 Uhr ein erstes Fazit über das Geschehen im Soester Stadtgebiet. Mit etwa 35 Einsatzkräften aus zwei Löschzügen ist die Feuerwehr demnach zu sechs Einsätzen ausgerückt. Es handelte sich jedes Mal um umgestürzte Bäume. In einem Fall landete ein Baum auf einem Carport. Es blieb bei Sachschäden, Personen kamen nicht zu Schaden. Der Starkregen, der zwischendurch immer wieder einsetzte, erschwerte manchmal die Räumungsarbeiten. "Wenn sich die angeknacksten Bäume mit Wasser vollsaugen, werden sie schwerer", erklärte Weets.

+ Zahlreiche Straßen in und um Soest mussten für die Dauer der Feuerwehreinsätze gesperrt werden. © Klaus Bunte

Auch im Märkischen Kreis viele Einsätze

Auch im Märkischen Kreis waren nach Aussagen von Feuerwehr und Polizei die Notrufleitungen ständig besetzt. Es gab zahlreiche Sturmschäden.

Für die Lüdenscheider Feuerwehr waren es insgesamt 16 Einsätze vom Nachmittag bis zum frühen Abend. Am Versedreieck musste die Straße Richtung Herscheid wegen mehrerer umgestürzter Bäume vorübergehend gesperrt werden. Auch an der Freisenbergstraße kam es zur Sperrung wegen eines umgestürzten Baumes, teilte die Polizei mit.

Eine Familie an der Kalve wurde von dem Sturmtief besonders stark getroffen. Ein Baumstamm kippte auf die Giebelseite ihres Einfamilienhauses und verursachte schwere Schäden am Mauerwerk, Schornstein und Dach. Die Feuerwehr musste sich vor Ort um die nötigste Absicherung kümmern, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

+ Ein Wohnhaus in Lüdenscheid wurde so beschädigt, dass es einsturzgefährdet ist. © Markus Klümper

Allerdings: Der Einsatzleiter musste das Haus für einsturzgefährdet erklären: "Das muss nun bei Tageslicht ein Statiker genau prüfen. Wir sehen nur die äußerlichen Schäden, da müssen wir Schlimmeres einkalkulieren", wurde die Maßnahme erklärt. Die Familie mit zwei kleinen Kindern muss nun mit den wichtigsten Habseligkeiten ihr Heim verlassen und wird in einer Ersatzwohnung einquartiert. Der Schreck war allen ins Gesicht geschrieben, allerdings war man auch froh, dass niemand zu Schaden kam.

+ Das Chaos vor dem Haus lässt erahnen, wie doll Sturm "Dragi" getobt hat. © Markus Klümper

Das war sonst noch los im Kreis MK:

In Hemer wütete der Sturm in Verbindung mit einem Gewitter: Dort schlug kurz nach 17 Uhr ein Blitz in einen Kamin ein. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Schaden von rund 40.000 Euro, insbesondere am Dachstuhl des Hauses.

Die Feuerwehr rückte im gesamten Märkischen Kreis zwischen 15.45 und circa 19 Uhr 73 Mal aus. In der Zeit rund um 17 Uhr liefen die meisten Notrufe in der Leitstelle ein, die nach und nach abgearbeitet wurden. Fast alle Feuerwehren beziehungsweise Löschzüge waren im Einsatz.

Die Polizei zählte für ihre Beamten bis zum frühen Abend kreisweit 33 Einsätze in Folge des Sturms. In den meisten Fällen ging es um umgestürzte Bäume oder Gefahrenstellen durch umherfliegende Teile. Die gute Nachricht dabei: Es wurde niemand verletzt.

Auch die Einsatzkräfte blieben nicht verschont, denn in Balve trafen gegen 17 Uhr Teile eines Baumes an der Straße Helle einen vorbeifahrenden Streifenwagen. Kurz zuvor hatte in Halver-Hohenplanken eine Sturmbö während der Fahrt den Anhänger eines Pkws umgerissen. Dabei wurden Hänger und Auto schwer beschädigt. Gegen 17.20 Uhr traf ein umstürzender Baum auf der Ütterlingser Straße in Werdohl einen vorbeifahrenden Wagen. Zur selben Zeit flogen in Menden Dachpfannen auf ein geparktes Auto.

In Plettenberg war die Feuerwehr wegen mehrerer umgestürzter Bäume im Einsatz: unter anderem an der Kroppstraße Richtung Landemert, an der K5 in Landemert, an der Ebbetalstraße und am Brockhauser Weg. Im Einsatz waren die Einheiten Wache, Eiringhausen, Östertal und Holthausen.

Insgesamt waren es neun Einsätze in Plettenberg, einer überörtlich in Herscheid. Der Verbindungsweg Tanneneck zwischen Plettenberg und Pasel bleibt wegen eines umgestürztem Baumes bis voraussichtlich Montag gesperrt.

+ Diesen Renault Twingo hat ein umstürzender Baum erwischt. © Feuerwehr Herscheid

In Herscheid-Wellin hat der Sturm ein Dach großflächlich abgedeckt. Glück im Unglück: Die verwendeten Materialien ließen sich offenbar gut wiederverwenden. Die Feuerwehr packte tatkräftig mit an, und so konnte der Schaden größtenteils wieder behoben werden. Am Abend beruhigte sich schließlich die Wetterlage im Kreis etwas.

+ In Herscheid-Wellin hat der Sturm ein Dach großflächlich abgedeckt. © Markus Klümper

So ist die Lage in Hamm

In Hamm hatte die Feuerwehr ebenfalls gut zu tun. Es wurden mehrere umgeknickte Bäume gemeldet, hieß es. Die Aufräumarbeiten dauerten eine ganze Weile an. Schlimme Unglücksfälle habe es nach aktuellem Kenntnisstand aber nicht gegeben. Konkrete Zahlen, wie viele Einsätze aufliefen, konnte die Feuerwehr auf Anfrage aber noch nicht nennen. Die Auswertung dauere noch an - vereinzelt auch noch Aufräumarbeiten.

Sturm reißt auch zwischen Sundern und Arnsberg Bäume mit sich

Auf der Hellefelder Höhe zwischen Sundern-Hellefeld und Arnsberg sind durch Sturmböen mehrere Bäume umgestürzt, die Feuerwehr war vor Ort, um diese von der Straße zu räumen. Für Autofahrer war die Durchfahrt solange nicht möglich.

+ Umgestürzte Bäume zwischen Sundern und Arnsberg. © Christian Weber

Probleme im Bahnverkehr im Ruhrgebiet

Mit Sturmböen und Gewitter hat das Sturmtief Dragi nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch für Probleme im Bahnverkehr gesorgt. Mehrere Strecken mussten wegen Sturmschäden gesperrt werden. Behinderungen gab es - neben den Problemen auf der A 45 - auch auf der Autobahn 40: Bei Bochum war die Fahrbahn des Ruhrschnellwegs überflutet, Autofahrer sollten langsam und vorsichtig fahren. "Vor allem in der Mitte und im Norden Nordrhein-Westfalens kommt es zu Windstärken bis zu 115 Stundenkilometern", warnte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Essen.

Im Bahnverkehr war vor allem das nördliche Ruhrgebiet betroffen. Zwischen Herne und Gelsenkirchen wurde der Zugverkehr der Regionalbahn 43 wegen Unwetterschäden gestoppt. Zwischen Haltern am See und Sythen war ein Baum ins Gleis gefallen. Dort könnten Züge der Linien RE2 und RE42 die Strecke nur eingleisig passieren und es komme zu Verspätungen, teilte die Deutsche Bahn mit. Abellio meldete Ausfälle auf der Regionalbahn-Linie 46 zwischen Bochum und Gelsenkirchen. Dort war die Oberleitung beschädigt. Auf der Strecke zwischen Köln und Siegen sorgte ein Sturmeinsatz der Feuerwehr für Ausfälle beim RE9 zwischen Wissen und Au.

Quelle: wa.de