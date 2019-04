Stundenlanger Polizeieinsatz: Alkoholisierte Jugendliche randalieren in Altena - Zugverkehr gestoppt

Altena - Eine Gruppe alkoholisierter Jugendlicher hat in der Nacht zu Sonntag für einen stundenlangen Polizeieinsatz gesorgt. Wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" zog die Polizei Kräfte am Altenaer Bahnhof zusammen. Die Bundespolizei sperrte die Bahnstrecke. Die "Party" endete für mehrere der jungen Leute im Gewahrsam - und mit einer Fülle von Anzeigen wegen verschiedenster Delikte.

Eine große Gruppe Jugendlicher hat an verschiedenen Stellen der Stadt randaliert

Der Zugverkehr zwischen Werdohl und Letmathe musste zwischendurch gestoppt werden

Auch Platzverweise halfen nicht - die Polizei traf mehrere Beteiligte immer wieder an

Einige Jugendliche mussten fixiert und durchsucht werden, teilweise wurden Drogen gefunden

Ein Jugendlicher verletzte sich bei einem Sturz

Die Polizisten wurden beleidigt und beschimpft, einer wurde verletzt

Kurz nach 21 Uhr kamen die ersten Beschwerden von der Bismarckstraße. Dort sollte eine große Gruppe Jugendlicher Randale veranstalten. Die Polizei sprach Platzverweise gegen 16 junge Leute aus. So beschreibt die Polizei am Montag die erste Phase des heftigen Einsatzes in der Nacht zu Sonntag.

Eine Dreiviertelstunde später wiederholte sich das Geschehen demnach im Behördenparkhaus - wieder sprach die Polizei Platzverweise aus.

Müll auf den Gleisen, drohende Schlägerei - Bahnverkehr gestoppt

Kurz vor Mitternacht informierten mehrere Zeugen die Polizei, dass eine etwa 20-köpfige Gruppe Jugendlicher am Bahnhof Müll auf die Gleise werfe. Aufgrund der aggressiven Stimmung rechneten die besorgten Beobachter nach Mitteilung der Polizei damit, dass eine Schlägerei losgeht. Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Werdohl und Letmathe wurde gestoppt.

Erst kürzlich machte ein beispielloser Gullydeckel-Angriff auf einen Zug Schlagzeilen

Als die Polizei am Bahnhof eintraf, schien sich die Lage etwas beruhigt zu haben, heißt es weiter. Die Jugendlichen hätten dennoch aggressiv agiert. "Die Beamten holten eine Mülltüte voller Glasflaschen vom Gleis und nahmen die Personalien von 13 Jugendlichen und jungen Erwachsene auf. Sie bekamen Platzverweise: Sie mussten sich, so die Anordnung, umgehend aus der Altenaer Innenstadt entfernen - zu Fuß, per Taxi oder Bus", schildert die Polizei das weitere Geschehen. Die Beamten beleiteten eine Gruppe vom Bahnhofsbereich weg. Gegen 0.30 Uhr konnte die Bahnstrecke demnach wieder freigegeben werden.

Einige hatten immer noch nicht genug

Damit war die Sache aber noch nicht beendet: Kurze Zeit später traf eine Streife zwei Mitglieder der Gruppe (16 und 17 Jahre alt) erneut in der Innenstadt. Als sie den Beamten Schimpfworte an die Köpfe schleuderten, griff die Polizei nach eigener Aussage durch. Die Jugendlichen wurden in Handfesseln fixiert und durchsucht. Der 16-Jährige hatte Cannabis dabei. Die Jugendlichen wurden festgehalten beziehungsweise in Gewahrsam genommen - und im Laufe der Nacht auf den Polizeiwachen Altena und Iserlohn von ihren Eltern abgeholt.

Später griff die Polizei einen weiteren 17-jährigen auf und brachte ihn auf die Polizeiwache nach Altena. Dort sprang er plötzlich vom Stuhl auf und wollte nach draußen rennen. Als ihn die Polizeibeamten festhielten, wehrte er sich massiv und konnte erst durch erneutes Anlegen von Handfesseln zur Raison gebracht werden, heißt es weiter. Bei einem Sturz wurde der 17-Jährige verletzt und musste deshalb vom Rettungsdienst versorgt werden. Auch bei ihm fanden sich Rauschmittel.

Polizist bei Handgemenge verletzt

Um kurz vor 1 Uhr trafen die Polizeibeamten einen 19-jährigen Altenaer an der Lenneuferpromenade wieder. Er beleidigte die Beamten und weigerte sich, den Ort zu verlassen. Als die Beamten darauf ankündigten, ihn ebenfalls ins Gewahrsam zu stecken, wurde er der Polizeimitteilung zufolge handgreiflich und versuchte, einen Polizeibeamten zu schlagen. Es kam zu einem Handgemenge auf der Straße, bei dem ein Polizist leicht verletzt wurde.

Auch auf dem Transport ins Gewahrsam beleidigte der Altenaer fortlaufend die Beamten. Erst auf der Wache in Lüdenscheid war es möglich, den jungen Mann zu durchsuchen. In Socke und Unterhose hatte er mehrere Tütchen Marihuana versteckt. Die Polizei beschlagnahmte Drogen und Handy. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe angeordnet.

Diverse Vergehen - Ermittlungen laufen

Erst kurz vor 4 Uhr am Sonntagmorgen war der Einsatz für die Kräfte beendet. Die Polizei ermittelt nun gegen die Jugendlichen unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf beziehungsweise Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Bahnverkehrs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. - eB

Quelle: wa.de