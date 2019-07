Baustellen auf Autobahnen im Sauerland: Hier wird es jetzt eng!

Hagen/Kreis Soest - Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat am Freitagmittag gleich für mehrere Autobahnen im Sauerland kurz- und mittelfristige Engpässe angekündigt. Wir fassen diese hier zusammen.

A45

Auf der Sauerlandlinie in Fahrtrichtung Frankfurt steht in der Nacht von Freitag auf Samstag von 21 bis 9 Uhr im Autobahnkreuz Hagen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Der Grund: In der Baustellenverkehrsführung im Zuge des Neubaus der A45-Lennetalbrücke müsse die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen kurzfristig Fahrbahnschäden sanieren.

A44

In Fahrtrichtung Kassel zwischen dem Autobahnkreuz Dortmund/Unna und der Anschlussstelle Unna-Ost sind ab Montagabend (8. Juli) bis Anfang September - also für rund zwei Monate - jeweils montags bis samstag von 20 bis 5 Uhr zwei von drei Fahrstreifen gesperrt.

Sobald diese Arbeiten abgeschlossen seien, folge bis Ende September die Sanierung in Fahrtrichtung Dortmund - ebenfalls mit Nachtbaustellen.

Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm muss hier an der Brücke "Bornekamp" die Fahrbahnübergänge instandsetzen und investiert dafür 618.000 Euro aus Bundesmitteln.

Solche Fahrbahnübergänge gleichen die Längenänderungen aus, denen eine Brücke bei warmen oder kalten Temperaturen ausgesetzt ist.

A44

Ab Mittwoch, 10. Juli wird zwischen den Anschlussstellen Erwitte/Anröchte und Geseke eine neue Brückenbaustelle eingerichtet. Bis Ende Dezember wird die Talbrücke "Pöppelsche" in beiden Fahrtrichtungen verstärkt und der Verkehr jeweils über zwei eingeengte Fahrspuren geführt.

"Da die Arbeiten hauptsächlich unter der Brücke erfolgen, ist oben wenig Bautätigkeit zu sehen", so Straßen.NRW.

Statische Nachrechnungen hätten ergeben, dass die Talbrücke die heutigen Lasten - wie so viele andere Brücken in NRW auch - nicht mehr dauerhaft aufnehmen könne.

"Zur Verstärkung der Brücke werden jetzt acht Spannglieder montiert, mit den Ankerblöcken verbunden und auf Spannung gebracht. Ein Spannglied hat ein Gesamtdurchmesser von 90 Millimetern und besteht aus 72 einzelnen Stahllitzen.

Der zusätzlich eingebrachte Stahl wiegt 40 Tonnen. Hierdurch kann die Brücke die Lasten weiterhin aufnehmen. Straßen.NRW investiert in diese Baumaßnahme 1,9 Millionen Euro aus Bundesmitteln", so der Landesbetrieb.

A46

In Arnsberg wird die Auffahrt Neheim-Süd in Richtung Brilon Montagnacht und Dienstagnacht jeweils von 20 bis 6 Uhr gesperrt, der Verkehr über Hüsten umgeleitet. Gleichzeitig steht dort auf der A46 in Richtung Brilon nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Grund sind auch hier Fahrbahnschäden, deren Beseitigung 210.000 Euro aus Bundesmitteln koste. - eB

Quelle: wa.de