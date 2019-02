Straßen.NRW baut nächste Woche auf A45 und A1: Was Sie wissen müssen!

Verengte bzw. weniger Fahrstreifen und kurzzeitige Vollsperrungen

Schalksmühle/Gevelsberg - Der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) hat am Freitagmittag sowohl für die A45 als auch für die A1 Baumaßnahmen und damit verbundene Engpässe in der kommenden Woche angekündigt. Was Verkehrsteilnehmer wissen müssen, die die beiden stark befahrenen Autobahnen auch in den Abend- und/oder Nachtstunden nutzen, fassen wir hier zusammen.