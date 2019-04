Pkw stößt auf Kreuzung mit Rettungswagen zusammen - vier Verletzte

[Update] Iserlohn-Sümmern - Ein Pkw ist am Samstagabend in Iserlohn-Sümmern mit einem Rettungswagen im Einsatz zusammengestoßen. Vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Die Ampel im Kreuzungsbereich Sümmerner Straße / Landhauser Straße / Freilandstraße zeigte zwar "Grün" für den Autofahrer, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn, der nach Angaben der Feuerwehr auf dem Weg zu einem internistischen Notfall in Sümmern war, bog aber in dem Moment von der Landhauser Straße nach links in die Sümmerner Straße ab.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, der weiter geradeaus fahren wollte. Die Beifahrerin des Krankenwagens wurde schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer sowie die beiden Insassen des anderen Wagens wurden leicht verletzt. Alarmiert worden war die Polizei gegen 18.30 Uhr.

+ © Feuerwehr Iserlohn

An dem Pkw entstand laut Polizei Totalschaden. Auch der Rettungswagen wurde erheblich beschädigt. Die Polizei sperrte die Kreuzung für etwa eine Stunde teilweise. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sicherte die Einsatzstelle und streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Quelle: wa.de