Schlampig verlegte Stahlplatte rutscht im MK weg - Foto zeigt das Resultat

Da hatte der Fahrer eines quietsch-gelben Sprinters die Rechnung im Märkischen Kreis ohne die schlampige Baufirma gemacht - das Foto zeigt das böse Resultat.

Iserlohn - Wer kennt sie nicht: mehrere Zentimeter dicke und oft einige Quadratmeter große Stahlplatten, die auf der Fahrbahn oder auf dem Gehweg aufgebuddelte Löcher verdecken.

In Iserlohn in NRW war eine solche Platte nach Angaben der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis von Freitagvormitag nicht ordnungsgemäß gesichert und wurde dem Fahrer eines Sprinters zum Verhängnis, wie das Foto zeigt.

Als der Mann am Freitagmorgen gegen 9 Uhr auf der Grüner Talstraße unterwegs war, fuhr er laut Polizei in Höhe der Hausnummer 43 in die dortige Baustelle ein.

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Und als er dann die Stahlplatte überfuhr, die die Baugrube abdeckte, verschob sich diese Platte und das Fahrzeug blieb stecken.

"Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug des Mannes aus seiner misslichen Lage befreien. Es entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt", so die Beamten.

Die stellten vor Ort fest, dass die Platte durch den Baustellenbetreiber nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sei. "Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet", so die Polizei abschließend. - eB

