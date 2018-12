Großeinsatz der Feuerwehr: Herausforderung durch Gasflaschen und brennende Reifen

Lüdenscheid - Die Feuerwehr Lüdenscheid hat Stadtalarm gegeben: Seit Am späten Samstagnachmittag sind alle Kräfte zur Werdohler Landstraße ausgerückt. Dort brennt eine Gewerbehalle. Wir berichten hier aktuell.

Die Lüdenscheider Feuerwehr ist zu einem Großbrand ausgerückt.

An der Werdohler Landstraße (B 229) brennt eine Gewerbehalle auf 60 Metern Länge, gebrannt hat auch eine Hauptgasleitung mit einem Druck von 2 bar.

Gasflaschen, brennende Reifen und verdeckte Brandherde erschweren die Löscharbeiten.

Es wurde Stadtalarm gegeben; alle verfügbaren Kräfte sind ausgerückt.

Die Feuerwehr wurde um 16.52 Uhr zur Werdohler Landstraße alarmiert. Dort steht die Halle eines Lkw-Gebrauchtfahrzeugehandels auf einer Länge von 60 Metern in Vollbrand, 40 Meter sind bereits eingestürzt.

Mehrere Faktoren erschweren die Löscharbeiten. So stand zunächst eine Hauptgasleitung mit einem Druck von 2 bar in Vollbrand, wie der Leiter der Lüdenscheider Feuerwehr, Martin Walter, berichtete. Sie konnte erst abgelöscht werden, nachdem die Stadtwerke Hand angelegt und die Leitung abgeschiebert hatten. Ein Bauunternehmen machte sich sofort daran, sie komplett still zu legen.

Gasflaschen und brennende Reifen sind "Herausforderung"

Doch werden in den Gebäudeteilen offenbar verschiedene andere Gasflaschen gelagert. Mehrere Propanbehälter seien bereits explodiert, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Jörg Weber. Mindestens eine Acytelen-Flasche sei warm geworden und werde damit zur Herausforderung, es drohe ein so genannter "Druckgefäßzerknall", der auch noch Stunden nach einem Brandereignis auftreten könnte.

Brennende Reifen sind ein weiteres Problem. Dazu kommt, dass vor allem unter Dachteilen noch Brandherde zu vermuten sind, die die Einsatzkräfte nicht oder nur schwer erreichen können. "Das ist zum Beispiel in einem zur Straße liegenden Gebäudeteil, der als Büro dient, der Fall", so Weber.

Derzeit wird ein Schaumangriff vorbereitet. Der Gelenkmast der Feuerwehr Halver ist zum Brandort beordert, von seinem Einsatz versprechen sich die Feuerwehrleute bessere Möglichkeiten, an die Brandnester zu gelangen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte zündet das Feuer durch

Schon mit Eintreffen der Feuerwehr an der Werdohler Landstraße hatte sich die Tragweite dieses Einsatzes gezeigt: Das Feuer zündete durch. Dass die Rettung einer Person aus dem Gebäude damit "kurz vor knapp" war, berichtete Jörg Weber am späten Abend. Sie wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann wurde im Einsatz leicht am Kopf verletzt.

Neben der kompletten Lüdenscheider Feuerwehr sind die Kollegen aus Werdohl und Herscheid vor Ort, außerdem die Feuerwehr Halver mit dem Gelenkmast. "Das sind gut 150 Mann", so Weber. Die Schalksmühler Wehr stellt die Brandwache sicher. Auch das Deutsche Rote Kreuz ist an der Werdohler Landstraße im Einsatz.

Noch bis mindestens 1 Uhr, so eine vorsichtige Schätzung Webers, werde der Einsatz noch andauern.

Erst vor etwa einer Woche hatte es an der Werdohler Landstraße, in Höhe Augustenthal, wegen einer defekten Gasleitung einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben.

Quelle: wa.de