Sprengung der Talbrücke: Schäden an Gebäuden - War die gelbe Wolke gefährlich?

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Sprengung der Talbrücke Rahmede hatte Folgen: Im direkten Umfeld gab es Schäden. Die Staubwolke war größer als bei anderen Sprengungen.

Lüdenscheid – Die Wucht der Detonation und des Aufpralls der gesprengten Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid hat am Sonntag im direkten Umfeld für Schäden an umliegenden Gebäuden gesorgt. Mit Sand und Wasser gefüllte Seecontainer kippten gegen eine Lagerhalle, Bäume wurden entwurzelt, Dächer teilweise abgedeckt und Fensterscheiben zerstört.

Die zur Seite gekippten Container werden wieder aufgerichtet. © Cornelius Popovici

Am Tag nach der Sprengung bemühte sich die Autobahn GmbH um Einordnung. „Die Schäden sind überschaubar, alles ist heilbar“, sagte Susanne Schlenga, Sprecherin der Behörde. „Für so eine schwere Sprengung haben wir verhältnismäßig geringe Schäden, auch wenn es für jemanden, der einen Schaden hat, natürlich nicht schön ist“, erklärt die Sprecherin. In jedem Einzelfall bemühe sich die Autobahn GmbH um schnelle Lösungen. So waren an einem Wohnhaus auf der Altenaer Seite, das die Autobahn GmbH erworben hatte, am Montag bereits Dachdecker aktiv, damit durch eindringenden Nässe nicht noch größere Schäden entstehen.



Sprengung in Lüdenscheid: Seecontainer sind zur Seite gekippt

Die zur Seite gekippten Container werden erst in einigen Tagen aufgerichtet, um später abtransportiert zu werden. So lange bestehe keine unmittelbare Gefahr, da die beschädigte Lagerhalle leer stehe, hieß es. Schäden beklagte auch der Inhaber einer Autowerkstatt in der Nähe. Durch herabfallende Teile in seiner Garage seien zwei Kunden-Fahrzeuge beschädigt worden.

Entwarnung gaben auch die heimischen Versorger, die für die Sprengung Wasser, Strom und Gas im Sperrbereich abgestellt hatten. Die Erschütterungsmessungen hätten sich innerhalb der Grenzwerte bewegt, sagte Autobahn-Sprecherin Schlenga. Die Versorgung wurde wieder hergestellt.



Bei der Sprengung der Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid wurde eine große Staubwolke freigesetzt. © Cornelius Popovici

Mögliche Gesundheitsschäden durch die außergewöhnlich große gelbe Staubwolke, die nach der Sprengung durchs Rahmedetal waberte, könne man nicht einschätzen, hieß es vonseiten der Autobahn GmbH. Man gehe aber davon aus, dass es nicht schlimm sei, zumal der Staub in den Wald gezogen sei, hieß es. Gegenüber dem WDR führte Brücken-Projektleiter Michael Neumann die ungewöhnlich große Staubmenge darauf zurück, dass die marode Talbrücke vor der Sprengung nicht „geleichtert“ werden konnte.

Meldung von geplatzter Fruchtblase bei Hochschwangerer bestätigt sich nicht

Bislang unbestätigt blieb von offizieller Seite auch die Meldung, die sich am Sonntag wie ein Lauffeuer unter den Schaulustigen und Einsatzkräften verbreitete. Demnach soll bei einer hochschwangeren Frau, die die Sprengung aus sicherer Entfernung beobachtet habe, durch die Druckwelle die Fruchtblase geplatzt sein. Polizei, Feuerwehr und Märkische Kliniken konnten einen solchen Vorgang nicht bestätigen. In der Notaufnahme des Klinikums Lüdenscheid gab es laut einer Sprecherin „keine besonderen Behandlungsfälle, die im Zusammenhang mit der Brückensprengung standen.“

Die Druckwelle löste aber noch etwas anderes aus. Nach Angaben von Augen- und Ohrenzeugen sprangen im Gewerbegebiet am Freisenberg um kurz nach 12 Uhr eine ganze Reihe von Alarmanlagen an Gewerbebetrieben an. Die Erschütterung durch die Sprengung der Talbrücke Rahmede war so stark, dass selbst weit entfernte Erdbeben-Messstationen einen deutlichen Ausschlag bemerkten.