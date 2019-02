Sprengstoff-Fund neben der A45: Sperrung zwischen Lüdenscheid und Hagen

[Update, 16.41 Uhr] Hagen/Märkischer Kreis - Sprengstoff-Fund an der A45-Talbrücke Brunsbecke: Die Sauerlandlinie zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord musste gesperrt werden.

Bei Bauarbeiten für die Sanierung der Talbrücke Brunsbecke wurde am Mittag Sprengstoff in einem bergigen Waldstück auf Hagener Stadtgebiet gefunden - wenige Meter neben der Fahrbahn am Süd-Ende der Talbrücke. Der erste Hinweis auf einen möglichen Sprengstoff-Fund ging bei der Polizei Hagen um 12.14 Uhr ein.

Die zog das Landeskriminalamt mit Sitz in Düsseldorf hinzu. Dessen Spezialisten bargen neben der A45 einen Gegenstand in der Größe einer Dynamitstange. Es handelte sich um Plastiksprengstoff aus den 1960er Jahren, der wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn eingesetzt wurde und nicht detonierte.

Da ein weiterer Gegenstand ausgegraben werden musste, musste ein Sperr-Radius von 500 Metern um die Fundstelle gezogen werden. Die A45 wurde im Bereich der Talbrücke Brunsbecke in der Zeit von 16.03 Uhr bis 16.10 Uhr gesperrt. Die Anschlussstellen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord wurden kurzzeitig geschlossen.

Die LKA-Experten bargen eine zweite Dynamitstange und machten das Material noch an Ort und Stelle unschädlich, indem sie es in einem nahegelegenen Waldstück explodieren ließen.

+ Die LKA-Experten bargen zwei Dynamitstangen. © Alex Talash

Im Einsatz waren neben Mitarbeitern des LKA auch Beamte der Polizeien Hagen und Dortmund (zuständig für die Autobahn) sowie Straßen.NRW und das Ordnungsamt der Stadt Hagen.

Quelle: wa.de