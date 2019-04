"Sport Voswinkel" droht die Pleite: Sanierung in Eigenverwaltung

74 Filialen mit 1200 Mitarbeitern betroffen / Schwerpunkt in NRW

Dortmund - Die 1904 in Bochum gegründete und in Dortmund anässige Sporthandelskette "Sport Voswinkel" ist pleite. Das hat das Unternehmen am Mittwochnachmittag mitgeteilt. 74 Filialen mit 1200 Mitarbeitern seien betroffen, Löhne und Gehälter seien über das Insolvenzgeld bis Ende Juni gesichert, hieß es. Sport Voswinkel hat u.a. Filialen im Hammer Allee-Center und im Lüdenscheider Stern-Center und will die Sanierung in Eigenverwaltung vorantreiben.