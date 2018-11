Spektakulärer Unfall: Auto bohrt sich bei Lüdenscheid-Nord in Lackierhalle

Lüdenscheid - Spektakulärer Crash in Lüdenscheid: Ein 21-Jähriger döste nach einer langen Disko-Nacht am Steuer ein, rauschte über eine Kreuzung am Hülscheiderbaum hinweg, durchbrach einen Zaun und schließlich ein Firmen-Rolltor. Er hatte riesiges Glück. Und nicht nur er.

Der 21-Jährige aus Schalksmühle raste am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Golf durch einen Zaun und ein Rolltor in die Halle des Autolackierers Malek. Der Autobahnzubringer am Hülscheiderbaum war zu diesem Zeitpunkt noch vergleichsweise unbelebt.

Der junge Fahrer rollte, nach LN-Informationen mit zwei Beifahrern an Bord, in Richtung Heedfelder Landstraße, wohl auf dem Rückweg von einem Disco-Besuch. Vor der Einmündung geriet der Golf auf die Gegenfahrbahn, raste geradeaus über die querende Landstraße, durchbrach einen Zaun, setzte hinter der Böschung auf, schlingerte weiter, bohrte sich durch das Tor in die Lackierhalle, verfehlte nur äußerst knapp einen dort stehenden 5er-BMW und einen Mini, riss Armaturen von den Wänden ab und Inventar mit sich – und blieb schließlich liegen. Unfassbar: Zwischen Wand und BMW war nur eine schmale Lücke, gerade breit genug für den Golf.

+ Durch den Zaun, die Böschung hinunter und durchs verschlossene Tor rein in die Lackierhalle des Betriebes von Stefan Malek – Der Gebäudeschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. © Moos

Ein Mann eines privaten Wachdienstes alarmierte die Polizei. Der Inhaber der Lackiererei, Stefan Malek, sagt, er sei froh, dass der Unfall am Feiertag passiert sei und nicht an einem normalen Arbeitstag. „Nicht auszudenken, wenn hier zwei Gesellen gestanden hätten.“ Den Gebäudeschaden schätzt Malek auf mindestens 20.000 Euro, dazu komme ein Verdienstausfall von einer Woche, die die Reparaturen wohl dauern dürften.

Den Schaden an dem Golf konnte die Polizei noch nicht beziffern. Wie ein Polizeisprecher bestätigt, sei der Unfall nicht auf Alkoholeinfluss zurückzuführen. Beamte stellten den Führerschein des 21-Jährigen noch an der Unfallstelle sicher. Stefan Malek sagt, er wundere sich, dass so etwas nicht schon eher passiert sei. „Hier fahren bis zu 35.000 Autos täglich an uns vorbei.“

Quelle: wa.de