Spektakulärer Crash: Auto kracht in den Wald - zwei weitere schwere Unfälle in Hagen

Offenbar Drogen im Spiel

+ © Alex Talash © Alex Talash

Spektakulärer Unfall in Hagen-Vorhalle! Ein Mercedes-Fahrer aus Dortmund fuhr dort die Serpentinen hoch, übersah offenbar die erste Kurve und raste ungebremst geradeaus ins Waldstück. Zwei Personen stiegen aus und flüchteten, aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei. Das war aber nicht der einzige schwere Unfall in Hagen am Wochenende: Am Sonntagmittag gab es zwei weitere. Wir fassen die Vorkommnisse hier zusammen.