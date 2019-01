Softair-Waffen und Kanonenschlag rufen die Polizei auf den Plan

In Iserlohn und Unna

+ © picture-alliance / dpa Solche Softair-Waffen sehen echten Schusswaffen täuschend ähnlich und dürfen deshalb nicht in der Öffentlichkeit geführt werden. © picture-alliance / dpa

Iserlohn/Unna - Teenager im Alter von 14 und 17 Jahren haben am Freitagabend bzw. Sonntagvormittag in Iserlohn und Unna mit Softair-Waffen herumgefuchtelt und so Polizei-Einsätze provoziert. Außerdem warf ein Mann in Iserlohn einen Knallkörper in ein Treppenhaus und löste so einen Brandalarm aus. Wie fassen diese drei Dummheiten hier chronologisch zusammen.