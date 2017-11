Soester Kripo klärt Serie von Blitzeinbrüchen in Tankstellen auf

Tatorte auch in Soest, Wickede, Bad Sassendorf, Balve und Iserlohn

+ © dpa © dpa

Kreis Soest - Eine erst im September bei der Soester Kriminalpolizei eingesetzt Ermittlungskommission hat eine umfangreiche Serie von Blitzeinbrüchen in Tankstellen in NRW aufgeklärt. Das haben die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Kreispolizeibehörde Soest am Dienstagvormittag mitgeteilt. Der Verkaufswert der bei mindestens 25 Einbrüchen erbeuteten Zigaretten betrug mindestens 75.000 Euro. Insgesamt fünf Tatverdächtige aus Serbien-Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Tschechien wurden festgenommen.