Brutale Raubüberfälle auf Tank- und Rastanlagen: SEK überwältigt junge Männer

Von: Daniel Schröder

Teilen

Spezialkräfte der Polizei nahmen die Verdächtigen fest. (Symbolfoto) © Daniel Schröder

Konnten die Ermittler eine Serie von Raubüberfällen aufklären und die Verdächtigen dingfest machen? Es hat den Anschein.

Kreis Soest/Märkischer Kreis - Die Soester Polizei und die Arnsberger Staatsanwaltschaft vermeldeten am Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Ermittlungsdurchbruch im Zusammenhang mit einer Serie von Raubüberfällen. Demnach kam es in diesem Jahr zwischen Februar und April in Gelsenkirchen, Remscheid, Dortmund, Siegen, dem Märkischen Kreis und dem Kreis Soest zu insgesamt zehn Raubüberfällen auf Rast- und Tankanlagen.

Zwei Beispiele aus April: Die Verdächtigen sollen unter anderem maskiert und bewaffnet die Rastanlage Siegerland-Ost an der Autobahn A 45 zwischen Siegen und Freudenberg ins Visier genommen haben. Die Täter gelangten nicht in die Tankstelle und flüchteten anschließend ohne Beute in Fahrtrichtung Dortmund. Im Laufe der Nacht kam es im Bereich der A44-Rast- und Tankanlage Haarstrang Nord bei Werl dann zu einem weiteren Tankstellenüberfall. Es soll sich um die gleichen Täter handeln.

Überfälle auf Rastanlagen: Polizei gründet Ermittlungsgruppe „AMG“

Polizeisprecherin Diana Kettelhake über das Vorgehen der Täter: Sie suchten in fast allen Fällen zu zweit den Tatort auf, während vermutlich ein dritter Täter in einem hochmotorisierten Fluchtfahrzeug wartete. „Die immer allein anwesenden Angestellten in den überwiegend an den Autobahnen gelegenen Rast- und Tankanlagen, wurden von den Tätern mit Pistolen bedroht und teilweise mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht“, berichtet Kettelhake. In einem der Fälle kam es Polizeiangaben zufolge zu einer Schussabgabe von PTB-Munition. Dabei handelt es sich um pyrotechnische Ladungen ohne Projektil für Schreckschuss oder Reizstoffwaffen.

In einem weiteren Fall habe einer der Täter einem Geschädigten zudem mit einer Pistole in das Gesicht geschlagen, eine weitere Geschädigte wurde gefesselt. „Durch die Ermittlungen der speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe ‚AMG‘ wurden letztendlich vier Tatverdächtige identifiziert“, sagt Diana Kettelhake.

Überfälle auf Rastanlagen: Verdächtige bekommen Besuch vom SEK

Und diese vier Tatverdächtigen bekamen am frühen Dienstagmorgen unverhofften Besuch von Spezialkräften der Polizei: So wurden zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren festgenommen, die dringend verdächtig seien, an einem bzw. zwei Raubüberfällen der Serie teilgenommen zu haben. Ein dritter Tatverdächtiger wurde aufgrund eines schon bestehenden Haftbefehls festgenommen. Der vierte Tatverdächtige, 23 Jahre alt, sitzt bereits wegen eines anderen Deliktes in Untersuchungshaft.

„Die Männer aus dem Raum Lüdenscheid wurden am Dienstagmorgen mit Unterstützung von Spezialeinheiten im Märkischen Kreis festgenommen. Im Zuge der Festnahmen wurden mehrere Wohnobjekte durchsucht und umfangreiches Beweismittel aufgefunden, welches nun ausgewertet wird. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an“, erklärte Diana Kettelhake.